Quién es Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei detenido en Bolivia por un presunto ataque a balazos

Libertarios 18/08/2026.- Es cofundador de La Derecha Diario y fue aprehendido cuando intentaba volver a Buenos Aires

Fernando Cerimedo, consultor político, publicista y estratega digital argentino, volvió a quedar en el centro de la escena tras ser detenido en Bolivia, donde es investigado por su presunta vinculación con un ataque a balazos armado contra la abogada y activista Nadia Beller.

La captura se produjo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. La justicia boliviana investiga si tuvo participación en el atentado ocurrido el lunes por la noche contra quien fue señalada como su expareja.

Beller recibió tres disparos cuando salía de un hotel. Según la investigación, los atacantes se movilizaban en motocicleta y estaban vestidos como repartidores de delivery.

El caso volvió a poner bajo la lupa la trayectoria de Cerimedo, una figura que en los últimos años adquirió relevancia en la política regional por su trabajo en campañas electorales y estrategias de comunicación digital.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el consultor desarrolló buena parte de su carrera asesorando a dirigentes y espacios políticos de derecha en distintos países de América Latina.

Del marketing político a la mesa chica de Milei

Cerimedo es CEO de la agencia Numen Publicidad y uno de los impulsores de La Derecha Diario, un medio digital identificado con posiciones de derecha que forma parte de un conglomerado de empresas vinculadas a la comunicación política.

Durante la campaña presidencial de 2023 integró el equipo de Javier Milei y fue uno de los responsables de la estrategia digital de La Libertad Avanza . También participó en la coordinación de la fiscalización nacional.

Su influencia dentro del espacio libertario lo ubicó en la denominada «mesa chica» del entonces candidato presidencial y colaboró en la organización de la entrevista que Milei concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson.

En distintas entrevistas públicas, Cerimedo reconoció que trabajaba con estructuras de cuentas en redes sociales para potenciar contenidos mediante algoritmos e inteligencia artificial, práctica que definió como una forma de posicionar mensajes políticos.

Campañas internacionales y vínculos políticos

Antes de alcanzar notoriedad en Argentina, Cerimedo desarrolló campañas políticas en distintos países de la región.

Su nombre tomó dimensión internacional tras participar en la estrategia comunicacional del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y en campañas vinculadas al plebiscito constitucional chileno. También mantuvo una estrecha relación política con Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño.

En Bolivia trabajaba recientemente como asesor del presidente Rodrigo Paz Pereira, una de las figuras políticas con mayor cercanía al Gobierno argentino.

A comienzos de 2026 recibió el reconocimiento como «Consultor Político Hispano del Año» durante la Hispanic Prosperity Gala realizada en Mar-a-Lago, donde también fue distinguido el presidente Javier Milei.

Investigaciones y antecedentes judiciales

La actividad política de Cerimedo estuvo acompañada por diversas controversias judiciales en distintos países.

En Brasil continúa siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal en una causa vinculada a la difusión de desinformación sobre el sistema electoral tras las elecciones presidenciales de 2022. La pesquisa busca determinar responsabilidades en la circulación de contenidos que cuestionaban el resultado de los comicios.

Además, en Argentina declaró durante 2025 en una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El consultor también registra una condena dictada en 2016 por la Justicia de Mar del Plata por los delitos de estafa y defraudación, luego de comprobarse la venta de un mismo departamento a dos compradores distintos. La pena impuesta fue de dos años y seis meses de prisión en suspenso.

Una figura de peso en la nueva derecha regional

Nacido en Mar del Plata, Cerimedo construyó en pocos años un conglomerado de empresas dedicado al marketing político, la publicidad y los medios digitales, desde donde asesoró campañas en Argentina, Brasil, Chile y otros países de la región.

Investigaciones periodísticas reconstruyeron que antes de dedicarse de lleno a la consultoría política trabajó en empresas privadas de distintos rubros y fue docente de nivel secundario en la Ciudad de Buenos Aires, antes de fundar Numen y consolidarse como estratega digital.

La detención en Bolivia abre ahora un nuevo capítulo en su trayectoria. Mientras avanza la investigación por el ataque contra Nadia Beller, la Justicia boliviana deberá definir su situación procesal en una causa en la que, por el momento, es investigado como presunto autor intelectual del atentado y no existe una condena firme en su contra.

Agencia NA