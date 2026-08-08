PERONISTAS DE GIRA Tierra del Fuego: Cristina López les muestra la crisis a los senadores del PJ y ensaya un mensaje de unidad

La llegada de una delegación de senadores nacionales peronistas a Tierra del Fuego este fin de semana excede la agenda institucional. Convocados por la senadora fueguina Cristina López, referentes del bloque de Unión por la Patria recorrerán tres ciudades para exponer las consecuencias del modelo libertario en la provincia, pero también buscarán sembrar la semilla de una unidad hoy lejana.

La visita también se interpreta como un guiño a Gustavo Melella , luego de un nuevo traspié de su mentada reforma constituciónal . La visita se producirá apenas horas antes del domingo 9 de agosto, fecha en la que debían realizarse las elecciones de convencionales constituyentes convocadas por el mandatario provincial. Esos comicios quedaron sin efecto luego de que la Justicia declarara nulo el decreto de convocatoria, un revés que obligó a Melella a archivar, al menos por ahora, uno de los proyectos políticos más ambiciosos de su gestión.

En ese contexto, la presencia de figuras de peso del Senado aparece como un mimo político hacia el gobernador fueguino. La comitiva estará conformada por Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Sandra Mendoza (Tucumán), Natalia Gadano (Santa Cruz), Carlos Linares (Chubut) y Fernando Salino (San Luis), quienes acompañarán a la legisladora fueguina en una serie de reuniones institucionales, recorridas y encuentros con distintos sectores de la comunidad.

Desde el entorno de Cristina López aseguran que el objetivo central de la visita es «tomar contacto con los problemas reales de Tierra del Fuego» y que los senadores «puedan escuchar a trabajadores y vecinos fueguinos». La agenda incluye reuniones con familias afectadas por los cortes de gas y el retiro de medidores de Camuzzi , además de una recorrida por la planta Aires del Sur , cuya continuidad productiva es defendida por sus trabajadores.

Sin embargo, en la política fueguina también leen otro mensaje. La delegación mantendrá reuniones con Melella y con los tres intendentes de la provincia: Martín Pérez (Río Grande), Walter Vuoto (Ushuaia), Daniel Harrington (Tolhuin), un esquema que busca mostrar una foto de amplitud en un distrito atravesado por las disputas internas del peronismo y el campo nacional y popular.

La experiencia no es aislada. La semana pasada legisladores nacionales participaron de una actividad en La Rioja junto al gobernador Ricardo Quintela, quien logró su foto con Máximo Kirchner.

El desafío de reconstruir puentes

La visita también ocurre en un momento en que distintos sectores del peronismo provincial ensayan gestos de distensión después de meses de enfrentamientos.

Las diferencias entre Melella y Vuoto por la distribución de recursos coparticipables escalaron durante buena parte del año, aunque en las últimas semanas ambos dirigentes buscaron bajar el tono de la confrontación con una reunión y una foto conjunta.

La foto: Walter Vuoto, intendente de la capital, y Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, juntos después de sus ásperos enfrentamientos.

El panorama es más complejo entre Vuoto y Pérez. Ambos comenzaron su carrera política bajo el paraguas del kirchnerismo y de Cristina Fernández de Kirchner, pero hoy transitan caminos diferentes. Vuoto mantiene su alineamiento con La Cámpora y el intendente de Río Grande encabeza un proyecto de corte provincialista a partir del cual construye su proyección concentrado en la agenda local.

Con Melella lo une una cordial relación institucional, aunque las conversaciones políticas son parte del pasado. De hecho, Provincia Grande, el armado de Pérez participó con su propia lista de las elecciones legisaltivas del año pasado, cosechando el 20% de los votos.

Con ese telón de fondo, la decisión de reunir en una misma agenda al gobernador y a los tres intendentes, aunque cada uno por su lado, aparece como un intento de acercar posiciones dentro de un espacio que deberá definir estrategias comunes de cara a las elecciones provinciales y nacionales de 2027.

La agenda

Las actividades comenzarán el viernes en Ushuaia con una recorrida por el Puerto y la Base Naval Integrada. Luego, la delegación brindará una conferencia de prensa y mantendrá reuniones con Vuoto y Melella.

El sábado, los senadores viajarán a Tolhuin para reunirse con vecinos afectados por los problemas en el suministro de gas y posteriormente serán recibidos por el intendente Harrington.

La gira concluirá en Río Grande con una visita a la planta Aires del Sur, una conferencia de prensa y un encuentro con el intendente Martín Pérez, además de una recorrida por la obra del Natatorio Municipal.