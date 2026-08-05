Patria o colonia.

Tierra del Fuego 05/08/2026.- La teoría del Estado enseña que el territorio es un elemento fundamental del ser mismo del Estado, junto al Pueblo y al gobierno soberano. El suelo de la Patria no es una mercancía sujeta al libre juego de la oferta y la demanda, es un recurso estratégico, el soporte físico de la Nación, fundamental para el ejercicio de su soberanía, que debe preservarse en función social para el goce del Pueblo argentino y las futuras generaciones.

La ley de extranjerización de la tierra que impulsa el gobierno nacional promociona la concentración en pocas manos extranjeras de la tierra argentina, para el latifundio especulativo e improductivo, y ello conspira contra la soberanía política y la independencia económica.

Se imaginan el feudo de Lewis en Rio Negro, ¿el enclave de lobby trasnacional en lago escondido, al que no puede acceder el Pueblo Argentino, multiplicado al infinito?

Por esos motivos rechazamos esta ley que habilita la compra ilimitada de territorio argentino por extranjeros, porque pensamos que deben permanecer vigentes por lo menos los actuales topes legales vigentes que protegen a la Nación frente a corporaciones y Estados foráneos además de los fuertes controles y monitoreo del Estado que sobre la compra de la tierra por extranjeros necesariamente debe existir.

La tierra como los recursos estratégicos, tales como las reservas de agua dulce de los glaciares y los grandes acuíferos, las fuentes de energía, biodiversidad, los bosques nativos y zonas de seguridad de frontera, no pueden caer bajo el control extranjero. De manera que la reforma no apunta al bien común, no es en beneficio del Pueblo y de la Patria, es para beneficio de los amigos extranjeros del gobierno, es decir las potencias imperialistas y los grandes grupos capitalistas internacionales que codician nuestra tierra y riqueza.

Por eso desde el Departamento Malvinas de la UEJN convocamos a participar activamente de la marcha del 6 de agosto contra el proyecto de ley de extranjerización de la tierra para resistir contra la entrega de la Patria Argentina como enclave colonial trasnacional.

Ushuaia, 5 de agosto de 2026.

Isidoro Aramburú, Departamento Malvinas, U.E.J.N.