Otro escándalo: OSEF debe 6.000 millones de pesos y si no paga Autofarma cierra, los empleados llevan 6 meses sin cobrar.

Rio Grande 02/08/2026.- La situación afecta a las familias de 200 empleados de Autofarma. Ya hubo desalojos de alquileres y cortes de servicios. El origen es una deuda de la obra social estatal fueguina. Pedirán al gobernador Claudio Vidal que intervenga con su par de Tierra del Fuego. «Como empleados sabemos que el reclamo no nos corresponde, pero lo estamos haciendo porque es nuestra fuente de trabajo y nuestro sueldo», manifestó Karina a La Opinión Austral. OSEF no quiere pagar la deuda completa. ¿Por qué quieren que le hagan un descuento sobre la deuda que ya tienen? La deuda se genera por medicamentos que ya fueron dispensados. Lo último que se dijo es que si OSEF no paga, Autofarma cierra sus puertas“

Desde hace cinco meses, los trabajadores de Autofarma no cobran sus sueldos en tiempo y forma. La situación afecta a un total de 200 empleados que trabajan en las 17 sucursales distribuidas en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Los últimos haberes completos que percibieron fueron los correspondientes al mes de febrero y a partir de allí, cobran a cuentagotas. La semana pasada se completó el pago del sueldo de mayo y la deuda también incluye el aguinaldo.

En Río Gallegos, habían seis sucursales activas. Hace algunas semanas, la ubicada en avenida Kirchner 854 cerró sus puertas y sus empleados fueron reubicados.

Tras el cese de los pagos, Autofarma acumula una deuda de 3.500 millones de pesos a droguerías.

Karina es empleada de una de las sucursales de la capital santacruceña y habló con La Opinión Austral sobre cómo sobrellevan la situación. “Está siendo muy difícil porque a muchos compañeros los han desalojado de sus domicilios, a otros, los hijos les pagan los alquileres. A algunos les han cortado los servicios entonces han tenido que hacer rifas o tómbolas para poder pagar, vender comida, alfajores o algo para poder vivir el día a día. Hay familias que son cabeza de hogar y tienen hijos y hay que darles de comer, pagar el alquiler, la luz, el gas, el colegio, la ropa, todo”, expuso.

La falta de pagos tiene su raíz en la deuda que la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) tiene con la cadena regional de farmacias y centros de bienestar. La cifra asciende a 6 mil millones de pesos.

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) adeuda 6 mil millones de pesos a Autofarma.

A esto se suma que desde marzo, Autofarma suspendió el pago a droguerías lo que condiciona la disponibilidad de medicamentos para venta al público. “Se les acumuló la deuda y lo que nos dijeron es que ellos deben aproximadamente 3.500 millones de pesos a droguería y que si no se paga, no la habilitan”, señaló.

Mientras tanto, el gremio base del sector, la Asociación de Empleados de Farmacia Zona Austral (ADEFZA) no se ha hecho eco de la situación. La trabajadora dio a conocer que “en estos seis meses, el sindicato no se acercó en ningún momento a preguntar a los afiliados si necesitábamos algo, qué estaba pasando, qué nos estaba diciendo la empresa, jamás lo hicieron”.

“A muchos compañeros los han desalojado de sus domicilios”. KARINA

Esta semana, se contactaron con el gremio madre, la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) que desconocía la situación y buscará acompañar a los trabajadores.

“El tema es que OSEF no quiere pagar la deuda completa. ¿Por qué quieren que le hagan un descuento sobre la deuda que ya tienen? La deuda se genera por medicamentos que ya fueron dispensados. Lo último que se dijo es que si OSEF no paga, Autofarma cierra sus puertas“, manifestó Karina.

En este contexto, los aportes “no se están pagando. Hay muchos compañeros que tienen las obras sociales cortadas, por ejemplo, Swiss Medical, no aguantó entonces la cortaron. Hay muchos que ya no tienen obra social“, explicó.

En este escenario, el compañerismo ha sido clave. “Los que tenemos obra social tratamos de ayudarl a conseguir la medicación o a través de algún visitador médico que nos pueda donar medicaciones que necesiten los compañeros. Y a los que venden comida u otras cosas, ayudamos a que se viralice, les compre más gente y sepan que lo están haciendo porque no se están pagando los sueldos”.

En su caso, Karina, quien además es mamá de un niño de cuatro años, afirmó que “se hace muy difícil si no tenés un sueldo que te acompañe. Tengo un emprendimiento de decoración y con los puchitos que vas agarrando, vas tapando todas tus deudas”.

“Como empleados sabemos que el reclamo no nos corresponde, nosotros no tenemos por qué hacerlo, pero lo estamos haciendo porque es nuestra fuente de trabajo y nuestro sueldo, entonces vamos a pelearla hasta que se pueda“, expuso.

Por último, la trabajadora dio a conocer que la semana entrante intentarán conseguir una audiencia con el gobernador Claudio Vidal “para que él esté al tanto y nos pueda ayudar aunque sea interviniendo como gobernador con el gobernador de Tierra del Fuego y destrabar un poco esta situación entre gobernadores. Que se entienda que no es una guerra política, no es una guerra en contra de un gobierno, sino que estamos peleando por nuestra fuente laboral y necesitamos que esa obra social abone lo que tenga que abonar y que esto se termine, así podemos seguir trabajando como veníamos trabajando siempre”.