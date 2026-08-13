OSEF: “HAY UN REORDENAMIENTO QUE ERA NECESARIO Y ME PARECE MUY POSITIVO”

Tierra del Fuego 13/08/2026.- El Gobernador Gustavo Melella destacó los cambios implementados en la Obra Social del Estado Fueguino y valoró los avances en el vínculo con prestadores, farmacias y organizaciones vinculadas a la discapacidad. Remarcó que el objetivo central debe ser mejorar la atención de los afiliados.

En este marco, destacó el proceso de transformación y reordenamiento que atraviesa la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y valoró los avances alcanzados durante los últimos meses en distintos aspectos vinculados al funcionamiento de la obra social.

El Mandatario sostuvo que los cambios implementados permiten fortalecer progresivamente la gestión y mejorar la respuesta frente a las necesidades de los afiliados, al tiempo que destacó el trabajo que se viene desarrollando junto a prestadores, farmacias y organizaciones relacionadas con la atención de personas con discapacidad.

“Hay un reordenamiento que era necesario y me parece muy positivo. Se está trabajando mucho y se nota un cambio”, afirmó Melella al referirse al proceso que atraviesa la institución.

En este sentido, el Gobernador puso especial énfasis en el diálogo que mantiene la actual conducción de la OSEF con los distintos sectores que forman parte del sistema de atención. Para Melella, este proceso debe tener como eje principal a quienes utilizan la obra social.

“Siempre le digo a Gustavo que la mirada, más que en el prestador, tiene que estar puesta en el beneficiario, en el empleado público, activo o jubilado, en quien tenga la obra social”, sostuvo.

La transformación también alcanza al sistema de adquisición y distribución de medicamentos. Melella valoró las modificaciones aplicadas en los mecanismos de compra y destacó el fortalecimiento del vínculo con las farmacias mediante la implementación de convenios individuales.

“Se han ordenado mucho las cosas, se ha cambiado el sistema de compras de medicamentos, de distribución y de fortalecimiento de las farmacias”, explicó.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el proceso de reordenamiento busca consolidar una OSEF con mayor capacidad de respuesta, mejorar los mecanismos de atención y fortalecer la relación con los distintos actores que intervienen en la prestación de servicios a los afiliados.

Melella reconoció que todavía quedan aspectos por mejorar, pero consideró que los avances comienzan a hacerse visibles. “Se nota el cambio”, afirmó, al tiempo que ratificó la continuidad del trabajo para fortalecer la gestión y garantizar mejores respuestas para los afiliados activos y jubilados.