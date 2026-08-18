OSEF ACTUALIZA EL SUBSIDIO PARA PACIENTES ONCOPEDIÁTRICOS Y REFUERZA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS

Ushuaia 18/08/2026.- La Obra Social del Estado Fueguino actualizó el subsidio destinado a pacientes oncopediátricos derivados fuera de la provincia, con el objetivo de brindar un mayor respaldo económico y acompañamiento a las familias que deben afrontar tratamientos médicos lejos de sus hogares.

La medida fue comunicada durante un encuentro de trabajo que mantuvieron el presidente de OSEF, Gustavo García; el vicepresidente, Jorge Giménez; y los directores Adriana Soria, en representación del sector Activo, y Horacio Gallegos, por el sector Pasivos, con integrantes de la Red de Mamás de Tierra del Fuego.

Durante la reunión, los representantes de la obra social escucharon las experiencias y necesidades planteadas por las familias y explicaron de primera mano los alcances de la nueva medida.

En el marco del encuentro desarrollado en Río Grande, OSEF ratificó el incremento del subsidio de oncopediatría, que pasará a $964.244, duplicando el parámetro nacional utilizado como referencia.

Asimismo, se estableció que el monto tendrá una actualización automática siguiendo las pautas fijadas por ANSES para la Asignación Universal por Hijo por discapacidad.

El nuevo valor representa un incremento significativo respecto del subsidio anterior, que se ubicaba en $95.000, y busca contribuir a afrontar los costos de alojamiento y traslado que deben asumir las familias cuando los tratamientos requieren una derivación fuera de Tierra del Fuego.

Desde la obra social señalaron además que se trabajará para simplificar y resolver los aspectos administrativos y logísticos vinculados con estas situaciones, evitando que las familias deban afrontar demoras innecesarias durante un proceso especialmente complejo.

“Queremos acompañar a estas familias. En un proceso tan delicado, los padres tienen que dedicar toda su mente y su corazón a la recuperación de sus hijos. De la parte administrativa y los trámites nos ocupamos nosotros, de manera rápida, humana y cercana”, sostuvo Gustavo García.

Tras la reunión con la Red de Mamás, el presidente de OSEF destacó la necesidad de que la institución adopte una mirada centrada en las personas y agilice las respuestas ante situaciones de alta vulnerabilidad.

“Sabemos perfectamente que el camino para resolver todas las necesidades es largo, pero no podemos quedarnos inmóviles a sabiendas de la difícil situación que atraviesan estas familias. Tenemos que empezar a dar los primeros pasos concretos hoy mismo”, afirmó.

En ese sentido, García remarcó que la administración debe evitar que la burocracia se transforme en un obstáculo para los afiliados que atraviesan tratamientos de alta complejidad.

“No puede haber silencio ni demoras por parte de la administración; la obra social tiene la indicación clara de dejar los trámites de lado y responder con calidez, celeridad y la sensibilidad que cada situación requiere”, expresó.

Como parte de esta nueva etapa de trabajo y articulación, el Directorio de OSEF y parte del equipo técnico de la Delegación Buenos Aires mantendrán una reunión con la representante provincial de la Fundación Natalí Dafne Flexer, Florencia Panni, y referentes nacionales de la institución.

El objetivo será fortalecer las redes de contención y apoyo para las familias fueguinas que deben trasladarse a otras ciudades del país para continuar sus tratamientos.

Desde OSEF se considera que la articulación con la Fundación Flexer permitirá, además, involucrar directamente a los equipos técnicos que trabajan en territorio para encontrar respuestas más concretas y ágiles ante inconvenientes o situaciones imprevistas que puedan surgir durante las derivaciones.

La actualización del subsidio forma parte de un compromiso más amplio orientado a acompañar a las familias durante los tratamientos oncopediátricos.

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“Hablar de oncopediatría es hablar del momento más delicado, frágil y doloroso que puede atravesar una familia. Frente al diagnóstico de un hijo, el mundo se detiene para un padre o una madre, y no hay lugar para los tiempos de la burocracia”, señalaron.

Finalmente, desde OSEF reafirmaron el compromiso de acompañar a sus afiliados durante todo el proceso, procurando que los padres puedan concentrar sus esfuerzos en el cuidado de sus hijos, mientras la institución se ocupa de brindar respuestas administrativas y logísticas de manera ágil, humana y cercana.