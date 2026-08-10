NUEVA USINA DE USHUAIA: “FUE UN GRAN TRABAJO DE GESTIÓN PARA LOGRAR ESTA INVERSIÓN REAL Y CONCRETA”

Tierra del Fuego 10/08/2026.- En el marco de la recorrida que realizó el gobernador Gustavo Melella junto a sectores institucionales y sociales por el predio donde se instalará la nueva Usina de Ushuaia, el mandatario destacó el proceso de gestión que permitió concretar la inversión y puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y distintas instituciones.

“Fue un trabajo de años de gestiones y diálogo para que empresas chinas vengan a invertir en momentos difíciles de Argentina, pero se logró y hoy tenemos una inversión real y concreta que va a beneficiar no solo a Ushuaia sino a toda la provincia”, sostuvo.

Melella agradeció a la empresa que decidió llevar adelante el proyecto y destacó la magnitud de la inversión. “Venir, traer, montar, es una decisión que implica una gran inversión y esto hay que destacarlo”, expresó.

Asimismo, reconoció el acompañamiento de la empresa de logística, de la Municipalidad de Ushuaia, de las empresas que trabajaron en el puerto y de la Aduana, de las distintas dependencias de gobierno, de la DPE, de Vialidad Provincial. “Quiero agradecer a todos los que intervinieron en todo este proceso por su trabajo, por este logro y por haber puesto el esfuerzo conjunto para que todo salga de la mejor manera”, dijo.

El Gobernador remarcó además la importancia de la articulación público-privada para concretar la obra y recalcó que “es una inversión privada donde siempre se critica que el Estado no acompaña al privado. Acá el Estado y el privado demuestran que se pueden hacer cosas juntos, pero es el Estado el que tiene que empujar, un Estado que tiene que mirar hacia adelante de manera conjunta y pensar en todos”.

Finalmente, Melella subrayó que se trata de una obra que beneficiará a toda la comunidad. “Es una obra que es para todos los ushuaienses. No es para un gobierno, no es para un sector de la ciudad. Esto atraviesa todo y también a toda la provincia”, finalizó.