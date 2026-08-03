NUEVA USINA DE USHUAIA: “ES UNA INVERSIÓN CONCRETA QUE SOLUCIONARÁ LA NECESIDAD DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO”

Tierra del Fuego 03/08/2026.- En el marco del histórico operativo logístico de descarga y transporte de más de 6200 toneladas de equipamiento para la construcción de la nueva usina de Ushuaia, el Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, visitó el predio donde estará emplazada la planta. Estuvo acompañado de la Ministra de Energía, Gabriela Castillo, del Administrador de la Aduana de Ushuaia, Luis María Novoa y de representantes de la empresa china a cargo de la obra.

El Gobernador destacó la dimensión de los trabajos de los últimos días y aseguró que “este es un momento muy importante para la provincia de Tierra del Fuego, especialmente para la ciudad de Ushuaia, porque es la solución definitiva para los próximos 35 años en la generación de energía”.

“Es una inversión real, concreta, que algunos quizás no creían, pero que es una realidad, con un gran movimiento logístico, un gran trabajo de muchos sectores de la ciudad y de la provincia”, agregó.



Asimismo, el mandatario recalcó que “no puede haber desarrollo, no puede haber más generación de empleo, no puede haber inversiones si no teníamos asegurada la energía en la ciudad de Ushuaia, y esta obra realmente solucionará esa necesidad por las próximas décadas”.



En los primeros 4 días del operativo se realizaron 192 viajes y se descargaron 206 bultos de un total de 1.813, con un peso acumulado de 2.351,3 toneladas. Están afectados a la tarea 15 camiones y 5 carretones además de maquinaria vial y equipos de la DPE que participan junto a tránsito del Municipio para asegurar el traslado seguro de la carga.

Fuente: Prensa Gobierno de Tierra del Fuego