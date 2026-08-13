“NUESTRA RESPONSABILIDAD ES ESCUCHAR, DIALOGAR Y BUSCAR SOLUCIONES”

Tierra del Fuego 13/08/2026.- El Gobernador Gustavo Melella ratificó que el Gobierno de Tierra del Fuego mantiene abiertas, y permanente, las instancias de diálogo y negociación con los distintos sectores que representan a los trabajadores estatales, y destacó el esfuerzo que realiza la Provincia para sostener sus compromisos laborales y salariales en un escenario económico complejo.

Al puntualizar respecto al sector de la Educación fueguina, el Mandatario reconoció las dificultades que atraviesan los trabajadores y aseguró que la recomposición salarial continúa siendo una preocupación central para el Ejecutivo Provincial.

En ese sentido, sostuvo que la intención es avanzar con nuevas mejoras siempre que las condiciones económicas y presupuestarias lo permitan.

“Sabemos que el salario necesita seguir mejorando y queremos avanzar todo lo que sea posible. Tenemos diálogo permanente con la conducción sindical y ese diálogo va a continuar”, aseguró Melella.

El Gobernador insistió que la posibilidad de otorgar nuevos incrementos salariales está directamente relacionada con la disponibilidad de recursos de la Provincia, en un contexto marcado por la caída de la coparticipación y una menor actividad económica.

La situación, señaló, no afecta únicamente a las cuentas provinciales, sino que tiene impacto sobre distintos sectores de la comunidad, en particular sobre la industria, el comercio, el turismo y el empleo privado. Frente a este escenario, el Gobierno Provincial sostiene el desafío de atender las necesidades de los trabajadores sin descuidar la administración responsable de los recursos públicos.

Uno de los ejemplos señalados por Melella es la decisión de la Provincia de afrontar con recursos propios el componente correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente, luego que el Gobierno nacional dispusiera su eliminación.

La medida representó un esfuerzo adicional para las arcas provinciales y tuvo como objetivo acompañar los ingresos de los trabajadores de la educación, sosteniendo un componente salarial que anteriormente contaba con financiamiento nacional.

A esto se suman los avances registrados durante los últimos años en materia de recuperación de derechos, regularización de cargos, mejoras salariales e inversiones en infraestructura educativa.

En este sentido, remarcó que estas políticas forman parte de una decisión de sostener y fortalecer las condiciones laborales y la educación pública, aun en un contexto de restricciones económicas.

En relación con las medidas de fuerza, Melella planteó la necesidad de preservar el derecho al reclamo, pero procurando que las diferencias puedan resolverse mediante la negociación y evitando profundizar las consecuencias sobre la comunidad educativa.

“En todo conflicto tiene que existir racionalidad. Tenemos que seguir buscando una salida a través del diálogo y, al mismo tiempo, cuidar a nuestros estudiantes, a las familias y a la educación pública”, sostuvo.

En ese marco, el Gobernador reafirmó que el Ejecutivo Provincial continuará buscando alternativas para mejorar las condiciones de los trabajadores dentro de las posibilidades económicas y presupuestarias de Tierra del Fuego.

“Nuestra responsabilidad es escuchar, dialogar y buscar soluciones. Sabemos que hay necesidades reales y también tenemos la obligación de administrar responsablemente los recursos de todos los fueguinos. El camino sigue siendo el diálogo”, concluyó Melella.