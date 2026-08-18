Neuquén, la única provincia registró creación de empresas en el último año, Tierra del Fuego en el otro extremo.

Regionales 18/08/2026.- Mientras el país perdió más de 16.000 firmas empleadoras, el distrito patagónico fue el único con saldo positivo en la comparación interanual por el impulso de Vaca Muerta. A nivel nacional, el escenario muestra una tendencia opuesta. En mayo de 2026 se contabilizaron 477.463 empresas empleadoras activas en el sector privado, una cifra que equivale a una caída del 3,3% en comparación con mayo de 2025. Esto significa que se perdieron 16.422 empresas en el último año en todo el territorio argentino.

La provincia del Neuquén es la única jurisdicción del país que registró un aumento en la cantidad de empresas en funcionamiento, a partir del impulso que da Vaca Muerta.

Datos oficiales a mayo muestran una mejora de 0,1% con relación al mismo período del año pasado a partir de la creación de 13 nuevas compañías.

A nivel nacional, el escenario muestra una tendencia opuesta. En mayo de 2026 se contabilizaron 477.463 empresas empleadoras activas en el sector privado, una cifra que equivale a una caída del 3,3% en comparación con mayo de 2025.

Esto significa que se perdieron 16.422 empresas en el último año en todo el territorio argentino.

Los datos surgen de un informe de la consultora Politikon Chaco, basado en cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que procesó la Agencia Noticias Argentinas.

Según el documento, con el resultado de mayo se encadenan veintisiete meses consecutivos de descensos interanuales en este indicador.

El informe destaca que «la baja registrada en mayo 2026 es la más fuerte de todo ese período». En el resto de las 23 jurisdicciones del país se observaron retrocesos de distinta intensidad.

Las caídas van desde niveles inferiores al 2% como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta bajas superiores al 10%.

El caso más extremo es el de la provincia de La Rioja, que registró una contracción del 16,1% en su stock de empresas empleadoras.

En términos de volumen, las jurisdicciones con mayor cantidad de empresas fueron las que más firmas perdieron.

El informe detalla que «la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida, con 4.786 empresas menos (-2,9%)», seguida por Córdoba con una baja de 2.664 firmas, CABA con 1.704 y Santa Fe con 1.509″.

Estos cuatro distritos concentran el 78% del total de las empresas del país, por lo que su evolución impacta directamente en el promedio nacional.

Si se analiza el desempeño por sectores de actividad, la industria manufacturera lideró las mermas con una caída interanual del 5,5%, seguida por el comercio con un 4,4%.

Por su parte, el sector de la construcción retrocedió un 2,3% y el agropecuario un 2,6%.

Al ampliar el análisis al período de la actual gestión de gobierno, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la caída nacional acumulada es del 6,0%, lo que representa la desaparición de 30.385 firmas. En este recorte temporal, Neuquén vuelve a ser la excepción con un crecimiento del 1,7%, sumando 148 empresas.

Caídas en las provincias del centro (las de mayor volumen): Las jurisdicciones con mayor estructura productiva explicaron cerca del 78% del total de las empresas perdidas en el país:

Provincia de Buenos Aires: Perdió 4.786 empresas (-2,9%).

Córdoba: Perdió 2.664 empresas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Perdió 1.704 empresas (-1,9%).

Santa Fe: Perdió 1.509 empresas.

El derrumbe de Tierra del Fuego.



Caída interanual (último año a mayo): Sufrió una contracción del -8,2% en su stock de empresas empleadoras registradas. Fue la tercera provincia con mayor caída porcentual del país , ubicándose solo por detrás de La Rioja (-16,1%) y Misiones (-8,9%).

Caída acumulada (desde noviembre de 2023 a mayo): La contracción asciende al -13,9% , lo que sitúa a la provincia entre las tres más afectadas a nivel nacional junto con La Rioja y Catamarca.



Agencia NA