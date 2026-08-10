Milei y el vaciamiento de Tierra del Fuego: 300 despidos en Mirgor

Rio Grande 10/08/2026.- La política económica del presidente Javier Milei ha golpeado de lleno a la industria fueguina. La empresa Mirgor, propiedad de Nicolás “Nicky” Caputo, anunció 300 despidos en sus plantas de Río Grande, en un proceso que lleva ya 29 meses de ajuste sostenido. Los trabajadores denuncian que detrás de esta crisis se esconde un vaciamiento planificado de la provincia, con miras a entregarla a intereses extranjeros —principalmente de Estados Unidos e Israel—, mientras el gobierno provincial permanece inmóvil.

El conflicto en las plantas

223 trabajadores fueron impedidos de ingresar a la planta de Einstein y Malvinas.

fueron impedidos de ingresar a la planta de Einstein y Malvinas. 73 más quedaron afuera en la planta V de Chacra 13.

quedaron afuera en la planta V de Chacra 13. La empresa no oficializó aún los motivos, aunque se espera la notificación vía telegrama a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Afuera, los trabajadores mantienen un piquete pacífico, con calles cortadas y vehículos desviados, en un clima de tensión pero sin violencia.

Contexto y causas

Las medidas de Mirgor se inscriben en un marco de:

Medidas antidumping debilitadas , que abren la puerta a importaciones más baratas.

, que abren la puerta a importaciones más baratas. Achique de costos mediante la compra de insumos prefabricados, reduciendo la necesidad de mano de obra local.

mediante la compra de insumos prefabricados, reduciendo la necesidad de mano de obra local. Presión de AFARTE y la Secretaría de Industria de la Nación para flexibilizar el sistema productivo.

para flexibilizar el sistema productivo. Eliminación de aranceles a celulares importados, que desde enero 2026 profundizó la crisis.

La complicidad política

Mientras los trabajadores quedan en la calle, el gobierno provincial no ha intervenido de manera efectiva. Las solicitudes de mediación apenas se traducen en reuniones formales, sin medidas concretas. La pasividad oficial alimenta la percepción de que existe una complicidad política con el vaciamiento de la provincia, allanando el camino para la entrega de recursos estratégicos a potencias extranjeras.

Voces sindicales

Delegados de la UOM se encuentran en reuniones para definir los pasos a seguir. Se evalúan medidas de fuerza y presentaciones ante la Secretaría de Trabajo. El clima es de inmovilización y paro, en un contexto de negociaciones truncas y conciliaciones que nunca se concretaron.

Conclusión

Los 300 despidos en Mirgor no son un hecho aislado: forman parte de un proceso de desindustrialización que lleva más de dos años y medio. La política económica de Milei, basada en la apertura indiscriminada de importaciones y la reducción de costos empresariales, está dejando a Tierra del Fuego en una situación de inseguridad laboral crónica. La falta de respuesta del gobierno provincial refuerza la idea de que el vaciamiento no es solo económico, sino también político, con consecuencias directas para cientos de familias fueguinas que hoy se encuentran en la incertidumbre absoluta.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar