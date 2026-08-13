Milei vuelve a caer: qué lugar ocupa en el nuevo ranking de presidentes de América Latina, cayó al puesto 15.

Internacionales 14708/2026.- El presidente argentino cae 1,7 puntos en su nivel de aprobación, que queda en 35,1%, mientras crece su imagen negativa, que ahora llega a 62,8%. La encuesta vuelve a tener como el mes anterior en el primer lugar al salvadoreño Nayib Bukele con el 68,7% de imagen positiva y -28,4% de desaprobación, seguido como en las últimas mediciones por la mexicana Claudia Sheinbaum con 66,5% y -31,4%., 5° se encuentra Lula Da Silva, estos dos últimos duramente criticados y descalificados por el presidente argentino.

Javier Milei descendió un lugar en el ranking de imagen de los presidentes de América Latina, se ubica en el puesto 15 sobre 18 mandatarios evaluados por una encuesta continental, y bajó 1,7 puntos porcentuales, quedando solo por encima de tres de sus colegas de la región.

Milei, quien se situaba en el puesto 15 en la medición anterior, descendió desde un nivel de aprobación de sus conciudadanos de 36,8% en julio a un 35,1% en agosto, mientras que su desaprobación subió de un -61,3% a un -62,8%.

El sondeo fue realizado por CB Global Data entre el 5 y el 10 de agosto, sobre un universo de entre 3.225 y 4.271 casos por país mediante la técnica de recolección de datos CB Cawi Research, con un margen de error medio por país de +/-1.5% a 1.7%, y con un nivel de confianza del 95%.

La encuesta vuelve a tener como el mes anterior en el primer lugar al salvadoreño Nayib Bukele con el 68,7% de imagen positiva y -28,4% de desaprobación, seguido como en las últimas mediciones por la mexicana Claudia Sheinbaum con 66,5% y -31,4%.

El sondeo incorpora en los dos puestos siguientes a los dos presidentes que asumieron en los últimos días: la peruana Keiko Fiujimori con 55,0% de aprobación y -40,7% de rechazo; y el colombiano Abelado de la Espriella con 52,4% y -42,2%.

En el quinto lugar aparece el brasileño Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva, quien también ocupaba el mismo puesto en julio, pero que ahora y pese a su entredicho con Milei subió en la consideración de sus connacionales a un 51,9% de aprobación y -46,1, desde el 50,6 y -47,1 del mes anterior.

En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: Delcy Rodríguez de Venezuela, quien se ubica en el último lugar con 26,7% de imagen positiva; seguida por Bernardo Arévalo de Guatemala, con 29,5%; y luego José Mulino de Panamá, con 31,4%, los únicos tres con peores cifras que Milei.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Daniel Noboa de Ecuador, con una suba de 4,3 puntos porcentuales.

En contraste, Laura Fernández de Costa Rica presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de −5,7% respecto de la medición del mes pasado.

Agencia NA