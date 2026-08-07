MES DE LAS INFANCIAS: EL GOBIERNO INVITA A DISFRUTAR DE UNA NUEVA EDICIÓN DE EMPRENDER TDF PARA TODA LA FAMILIA

Tierra del Fuego 07/08/2026.- En el marco de las actividades que el Gobierno de la Provincia lleva adelante durante el Mes de las Infancias, la Secretaría de Economía Popular invita a la comunidad a participar de una nueva edición de Emprender TDF Edición Especial Infancias, una propuesta que reunirá a emprendedores, artesanos, manualistas y productores gastronómicos, junto a diversas actividades pensadas para disfrutar en familia.

La iniciativa se desarrollará los días 8 y 9 de agosto, de 14 a 19 h., en el Colegio Provincial Trejo Noel de Tolhuin (Santiago Rupatini 379) y en el SUM de la Escuela N.° 13 «Almirante Guillermo Brown» de Ushuaia (Gobernador Paz 1811). Además, durante ambas jornadas habrá stands de promoción de la salud con información sobre prevención, salud bucal, métodos anticonceptivos y entrega de vitaminas.



En Ushuaia, el domingo de 15 a 18 h., se llevará adelante una propuesta especial denominada «Juegos de la Infancia», organizada en conjunto con la Secretaría de Promoción Territorial. La actividad incluirá juegos, propuestas recreativas, merienda y muchas sorpresas para que niñas, niños y sus familias compartan una tarde de encuentro y diversión.

Desde el Gobierno provincial se invita a vecinas y vecinos a sumarse a esta nueva edición de Emprender TDF, una iniciativa que fortalece el desarrollo de la economía popular y genera espacios de encuentro para acompañar y celebrar el Mes de las Infancias en toda la provincia.