Menos de una canasta básica: cuánto cobra un piloto argentino de F-16 tras el último aumento de las FF.AA.

Argentina 01/08/2026.- Son los encargados de pilotar los aviones caza que el Gobierno argentino le compró a Dinamarca.

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, mediante la Resolución Conjunta 35/2026 de los ministerios de Economía y Defensa. La medida fijó los haberes correspondientes a junio, julio y agosto de 2026.

La norma estableció una suba cercana al 6% para el trimestre y actualizó las escalas de todas las jerarquías militares. Sin embargo, al comparar esos ingresos con el costo de vida en la Argentina, algunos de los grados que pueden desempeñarse como pilotos de combate continúan ubicándose por debajo de la Canasta Básica Total (CBT).

De acuerdo con el INDEC, una familia tipo necesitó $1.531.473 durante junio de 2026 para cubrir la Canasta Básica Total y no ser considerada pobre. Ese monto supera el haber básico correspondiente a la jerarquía de referencia de un piloto argentino de F-16, el avión caza de combate que el Gobierno argentino le compró a Dinamarca y que ya está operativo en el país.

Cuánto cobra un piloto argentino de F-16

Los pilotos de F-16 no perciben un salario específico por operar este sistema de armas, sino que cobran el haber correspondiente a su grado dentro de la Fuerza Aérea Argentina.

En la práctica, la jerarquía de referencia para un piloto operativo de F-16 es la de Primer Teniente. Según la escala salarial oficial vigente para agosto de 2026, un oficial con ese grado percibe un haber básico de $1.210.586.

Esto significa que su salario básico se ubica $320.887 por debajo de la Canasta Básica Total, cuyo valor para una familia tipo fue de $1.531.473 en junio, según el INDEC.

La escala de haberes básicos para los principales grados de oficiales de la Fuerza Aérea quedó conformada de la siguiente manera :

Alférez: $988.437.

Primer Teniente: $1.210.586.

Capitán: $1.361.064.

Mayor: $1.643.403.

Vicecomodoro: $2.085.979.

Comodoro: $2.399.189.

Brigadier: $2.739.075.

Cabe señalar que el ingreso final puede incrementarse mediante suplementos, adicionales, compensaciones y otros conceptos previstos para el personal militar, por lo que el haber percibido puede variar según el destino, la función y las características del servicio.

Cuánto cuesta formar a un piloto de F-16

La llegada de los F-16 a la Fuerza Aérea Argentina también puso de relieve la magnitud de la inversión necesaria para capacitar a quienes estarán al mando de estas aeronaves.

La formación completa de un piloto de F-16 demanda aproximadamente ocho años de preparación, desde la instrucción inicial hasta obtener la habilitación para operar este caza supersónico.

Además, cada hora de vuelo de un F-16 tiene un costo cercano a los US$14.000, mientras que la formación integral de un piloto representa una inversión estimada de entre US$4 y US$5 millones.

Los primeros pilotos argentinos que actualmente reciben instrucción en el exterior serán los encargados de convertirse en instructores y capacitar a las futuras generaciones que operarán los F-16 incorporados por la Fuerza Aérea Argentina.

Agencia NA