Más viajeros y menos gasto: el fin de semana largo en conmemoración de San Martín dejó un impacto económico de casi $ 246 mil millones

La cantidad de viajeros mostró una recuperación frente al antecedente de 2023, cuando se habían movilizado 865.177 turistas. Sin embargo, el comportamiento del consumo fue más cauteloso: la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, una caída del 13%, confirmando la tendencia hacia escapadas más breves.
El gasto promedio diario por turista fue de $ 114.464, que medido a precios constantes resultó 13,2% inferior a 2023. El gasto total alcanzó los $ 245.907 millones, con una caída real del 6,3% frente al mismo fin de semana largo de aquel año. Es decir, viajó más gente, pero permaneció menos tiempo y gastó menos en términos reales.
El movimiento volvió a mostrar una característica que se viene observando durante 2026: viajes cortos, decisiones de último momento y un consumo más selectivo. En numerosos destinos las reservas iniciales fueron moderadas y mejoraron sobre la fecha, mientras que el turismo de cercanía y los excursionistas tuvieron una presencia importante.
Los mejores desempeños se observaron en destinos que combinaron eventos convocantes, nieve, naturaleza, termalismo y propuestas culturales y deportivas. Bariloche, Tandil, Jujuy, Termas de Río Hondo y algunos destinos de Entre Ríos y la cordillera estuvieron entre los puntos de mayor movimiento, mientras que la Costa Atlántica bonaerense presentó resultados más moderados.
Destinos tradicionales y emergentes
● La Patagonia tuvo uno de los mejores desempeños del fin de semana. Bariloche se acercó al 100% de ocupación en el casco urbano impulsada por las nevadas y la Fiesta de la Nieve. Ushuaia alcanzó una ocupación del 81%, mientras que otros destinos cordilleranos sostuvieron el movimiento asociado a la temporada de nieve.
● En el Norte se destacaron Jujuy y Santiago del Estero. Jujuy alcanzó una ocupación hotelera del 83%, acompañada por acontecimientos como el Toreo de la Vincha, el recital de La Renga y las celebraciones de la Pachamama. En Santiago del Estero, el conglomerado Capital-La Banda llegó al 100% y Termas de Río Hondo mantuvo una elevada demanda, favorecida por su oferta termal y una intensa agenda cultural.
● Entre Ríos sostuvo un buen movimiento en sus destinos termales y de naturaleza. Villa Elisa alcanzó el 86% de ocupación y Federación el 65%, mientras Paraná, Colón, Gualeguaychú, Concordia y otras localidades acompañaron con una extensa programación de ferias, encuentros gastronómicos y actividades deportivas.
● Mendoza registró reservas promedio del 60%, con los mejores resultados en Potrerillos, Malargüe y la Zona Este y Uspallata. La provincia recibió 55.751 turistas gracias a una oferta que combinó enoturismo, gastronomía, nieve, termas y montaña.
● La provincia de Buenos Aires mostró fuertes contrastes. Tandil alcanzó el 90% de ocupación y se ubicó entre los destinos más elegidos, mientras que Mar del Plata y Pinamar rondaron el 45%-47%. Villa Gesell encontró en ChocoGesell un importante motor y los destinos del interior sostuvieron el excursionismo.
● En lo que va de 2026 van siete fines de semana largos, en los cuales viajaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario promedio de $ 110.300. El impacto económico acumulado alcanzó los $ 3,08 billones. El fin de semana de San Martín aportó 1.074.171 viajeros y $ 245.907 millones al balance anual.
En nuestra provincia hubo un 68% de ocupación en promedio.
Tierra del Fuego. La provincia logró una ocupación hotelera y parahotelera promedio del 68% durante el fin de semana, con un gasto diario de $ 360.000 por turista y una estadía media de 3 días. Ushuaia encabezó ampliamente el movimiento, con una ocupación del 81%, seguida por Tolhuin (38%) y Río Grande (21%). La temporada de nieve continuó siendo el principal motor turístico, con fuerte protagonismo del Cerro Castor y los centros invernales del Valle de Tierra Mayor, donde las propuestas de esquí, snowboard, caminatas con raquetas, motos de nieve y trineos se combinaron con excursiones y gastronomía fueguina. En Ushuaia también se destacaron las navegaciones por el Canal Beagle, las visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego, el Tren del Fin del Mundo y los recorridos por los principales atractivos de la ciudad, mientras que Tolhuin, el Lago Fagnano y los paisajes de la zona central complementaron la oferta de naturaleza. El fin de semana estuvo acompañado por el Gran Premio de la Hermandad, desarrollado entre el 14 y 16 de agosto, una tradicional competencia automovilística internacional que movilizó corredores, equipos, acompañantes y visitantes por distintos puntos de la provincia. En Ushuaia se sumaron las VIII Jornadas de Docencia, Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, los días 14 y 15; la presentación musical Franky Style – Vicios Tour 2026, el 15 de agosto; y el acto conmemorativo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, previsto para el 17.
Fuente: CAME Nacional