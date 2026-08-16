Mas sobre el RIGI y Super RIGI, un régimen que vacía al país de materia prima sin valor agregado, no derrama riqueza ni genera empleo.

El análisis que planteás sintetiza el debate de fondo sobre la efectividad y el impacto socioeconómico del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Para comprender la dinámica real del RIGI y cómo se posicionan los actores involucrados, es útil desglosar los puntos clave de la controversia:
El rol de YPF y el sesgo de las inversiones locales
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Inversión pública / estatal: Tenés razón al señalar que la mayor parte del capital comprometido hasta el momento en proyectos RIGI proviene del propio sector corporativo energético con fuerte participación estatal (como YPF) o de empresas privadas nacionales que ya operaban en el país (Pampa Energía, TGS, PAE).
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El megaproyecto de U$S 51.000 millones: La reciente presentación de YPF para el proyecto Argentina LNG (licuación de gas en Río Negro para exportar gas de Vaca Muerta) contempla esa cifra multimillonaria en distintas etapas, pero lo hace asociada en consorcio con internacionales como la italiana Eni y la emiratí XRG.
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Retiro de áreas maduras: Como bien remarcás en el caso de Tierra del Fuego y otras provincias patagónicas, el plan de YPF de «concentrarse exclusivamente en Vaca Muerta» implicó la cesión o abandono de campos convencionales (el llamado «Plan Andes»). Esto provocó la pérdida de miles de empleos directos e indirectos en la región de origen mientras la empresa migra sus esfuerzos de capital al shale gas y petróleo.
La captura de Inversión Extranjera Directa (IED) real
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Concentración geográfica y sectorial: Más del 90% de los proyectos aprobados bajo el RIGI corresponden a minería (litio, cobre, oro) e hidrocarburos (Vaca Muerta y GNL en el Golfo San Matías).
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Provincias beneficiadas: Las inversiones reales aprobadas hasta la fecha se focalizan de manera desproporcionada en provincias cordilleranas/mineras (San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy) y el hub de Vaca Muerta/Río Negro. Las 20 provincias restantes apenas registran impacto.
El «derrame» de empleo y la balanza de divisas
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Naturaleza del empleo extractivo: Las industrias de minería y petróleo son intensivas en capital pero no en mano de obra permanente. Generan un pico de contrataciones en la etapa de construcción (obras civiles, gasoductos, plantas de licuación), pero una vez operativos, los proyectos funcionan con plantillas de personal reducidas. No compensan directamente las caídas registradas en sectores PYME, construcción civil tradicional o industria manufacturera general.
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Beneficio según el Gobierno: Quienes defienden el régimen sostienen que su fin principal no es la generación masiva de empleo directo, sino el ingreso masivo de divisas por exportación, lo que en teoría aliviaría la restricción externa (falta de dólares) para estabilizar la macroeconomía.
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Crítica del régimen fiscal y cambiario: Los detractores advierten que, debido a las exenciones impositivas a 30 años y la libre disponibilidad de divisas que otorga el RIGI a partir del tercer año, los dólares generados por las exportaciones no están obligados a ingresar ni liquidarse íntegramente en la economía argentina, limitando el efecto de derrame local.
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La decisión de Tierra del Fuego de no adherir al RIGI abre un frente complejo donde convergen disputas políticas, normativas e incertidumbre económica:
La adhesión provincial y la potestad de los recursos
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Dominio originario de los recursos: Por la Constitución Nacional (artículo 124), las provincias son dueñas de sus recursos naturales. Aunque el Gobierno Nacional sancionó el RIGI, cada provincia debió o debe decidir libremente su adhesión.
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El caso fueguino: Al no haber adherido, la provincia busca preservar su autonomía tributaria, ambiental y fiscal. Sin embargo, esto genera una división clara con las jurisdicciones vecinas o mineras que sí adoptaron el régimen para intentar captar proyectos hidrocarburíferos o extractivos.
El debate sobre la inseguridad jurídica
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La postura del capital: Para los grupos corporativos e inversores internacionales, la falta de una norma unificada a nivel provincial o la constante tensión entre la legislación local y la nacional es leída como «inseguridad jurídica». Argumentan que sin las garantías del RIGI —estabilidad fiscal a 30 años, régimen preferencial de divisas y exenciones impositivas— el riesgo de volcar capital en la provincia es demasiado alto en comparación con otras regiones.
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El dilema de la soberanía local: La otra cara de esa «seguridad jurídica» que piden los inversores es la cesión de potestades normativas del Estado provincial. Para las provincias que rechazan el régimen, someterse a esas condiciones implica atarse de manos fiscalmente por tres décadas sin garantías reales de desarrollo local o empleo duradero.
El panorama de las inversiones sin RIGI
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La realidad hidrocarburífera local: Tierra del Fuego atraviesa una etapa delicada en el sector energético, marcada por la madurez de los yacimientos tradicionales y el retiro progresivo de operadoras históricas.
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Competencia de proyectos: Proyectos estratégicos de gran envergadura (como plantas de licuación de gas o la expansión de infraestructura offshore) terminan inclinándose por provincias vecinas como Río Negro o Santa Cruz, que ofrecen marcos normativos alineados al RIGI y salidas directas al mar con ventajas regulatorias.
El trasfondo muestra cómo la falta de consensos de largo plazo termina dejando a la provincia en un callejón sin salida: atrapada entre la presión corporativa que exige exenciones tributarias absolutas para invertir y la necesidad local de no desmantelar su soberanía fiscal y laboral.
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