Mas sobre el RIGI y Super RIGI, un régimen que vacía al país de materia prima sin valor agregado, no derrama riqueza ni genera empleo.

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 16/08/2026.- El análisis que planteás sintetiza el debate de fondo sobre la efectividad y el impacto socioeconómico del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En este sentido hemos tomado como base de este estudio, la supuesta inversión en Vaca Muerta de U$D 51.0000 millones, cuyo el mayor porcentaje pertenece a YPF es decir, al estado nacional, pero ademas aquí confirmamos que de las 24 provincias, solo 5 reciben alguna inversión pero, no beneficios económicos y las 19 restantes quedan fuera. La inexistente posibilidad de las pymes de participar en el régimen, y como si no fuera suficiente la pretensión de aprobar un super RIGI que elevaría el piso de inversión a U$D 1000 millones, tampoco hay derrame de las inversiones, no generan empleo y otorga todos los beneficios fiscales a multinacionales o corporaciones por 30 años, llevándose la materia prima sin darle valor agregado en el país, sin dejar rédito alguno. La decisión de Tierra del Fuego de no adherir y la inseguridad jurídica que no garantiza que lleguen las grandes inversiones.