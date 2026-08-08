Löffler celebró el freno a la Ley de Tierras: «La soberanía no está en venta»

El legislador provincial por el Movimiento Popular Fueguino, Damián «Loli» Löffler, celebró la decisión del Gobierno nacional de retirar del Senado el proyecto de reforma de la Ley de Tierras y sostuvo que «la soberanía no está en venta», al considerar que la iniciativa implicaba abrir un debate de enorme sensibilidad para provincias estratégicas como Tierra del Fuego.

«Tierra del Fuego no es una provincia más. Es un territorio estratégico para la Argentina por su proyección antártica, el Atlántico Sur y la defensa de nuestra soberanía. La soberanía no está en venta y cualquier modificación sobre el régimen de tierras debe analizarse con la máxima responsabilidad», afirmó.

Löffler consideró que el retiro del proyecto representa una señal política importante, aunque advirtió que la discusión de fondo permanece abierta.

«Debemos mantenernos atentos. Las decisiones sobre el territorio, los recursos estratégicos y el futuro de nuestra provincia requieren una visión de largo plazo y amplios consensos.»

El legislador sostuvo que Tierra del Fuego debe continuar defendiendo su condición geopolítica y remarcó que el desarrollo económico debe ir acompañado de reglas que preserven los intereses nacionales.

«Argentina necesita inversiones, pero también necesita proteger sus recursos estratégicos. Desarrollo y soberanía no son conceptos opuestos, deben ir de la mano.»

«La discusión sobre la Ley de Tierras no puede analizarse de manera aislada. Hace muy poco los fueguinos asistimos con enorme preocupación a la instalación de un radar de capitales británicos en nuestra provincia, un episodio que puso en evidencia la necesidad de fortalecer todos los mecanismos de protección de nuestro territorio. Tierra del Fuego no puede quedar expuesta a decisiones que vulneren la soberanía argentina ni comprometan la seguridad nacional. La defensa de nuestro territorio debe ser una política de Estado permanente y no una discusión circunstancial.»

Finalmente, Löffler reafirmó el compromiso del Movimiento Popular Fueguino con la defensa del territorio fueguino.

«Vamos a seguir defendiendo todas las herramientas que preserven nuestra soberanía y garanticen que las decisiones sobre el futuro de Tierra del Fuego respondan siempre al interés de los argentinos y de los fueguinos.»