Legislatura TDF: Von der Thusen fijó la agenda de trabajo para la Comisión Nº 1

Ushuaia, 02/08/2026.- El legislador Raúl Von Der Thusen informó que el miércoles 5 de agosto desde las 11 h, llevará adelante un encuentro de la Comisión de Legislación General Nº 1. Asimismo detalló la metodología para el listado de asuntos que serán analizados en ese encuentro y los próximos.

En esa línea, el titular de la Comisión señaló que deberán ser informados los asuntos a ser incorporados al orden del día con 48 h de antelación así como el listado de invitados que serán convocados.

Los próximos encuentros de ese espacio serán:

AGOSTO:

Miércoles 05/08 – 11 h – Solicitar tratamiento de asuntos y/o citación de invitados hasta el lunes 03/08 a las 14 h.

Miércoles 19/08 – 11 h – Solicitar tratamiento de asuntos y/o citación de invitados hasta el lunes 17/08 a las 14 h.

SEPTIEMBRE:

Miércoles 02/09, 10 h – Solicitar tratamiento de asuntos y/o citación de invitados hasta el lunes 31/08 a las 14 h.

Miércoles 16/09, 10 h – Solicitar tratamiento de asuntos y/o citación de invitados hasta el lunes 14/09 a las 14 h.