Legislatura TDF: Von der Thusen fijó la agenda de trabajo para la Comisión Nº 1

En esa línea, el titular de la Comisión señaló que deberán ser informados los asuntos a ser incorporados al orden del día con 48 h de antelación así como el listado de invitados que serán convocados.
Los próximos encuentros de ese espacio serán:
AGOSTO:
Miércoles 05/08 – 11 h – Solicitar tratamiento de asuntos y/o citación de invitados hasta el lunes 03/08 a las 14 h.
Miércoles 19/08 – 11 h – Solicitar tratamiento de asuntos y/o citación de invitados hasta el lunes 17/08 a las 14 h.
SEPTIEMBRE:
Miércoles 02/09, 10 h – Solicitar tratamiento de asuntos y/o citación de invitados hasta el lunes 31/08 a las 14 h.
Miércoles 16/09, 10 h – Solicitar tratamiento de asuntos y/o citación de invitados hasta el lunes 14/09 a las 14 h.