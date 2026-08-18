LEGISLATURA: La Comisión Evaluadora fijó el orden de mérito para la designación en la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Ushuaia, 18/08/2026.- La Comisión Evaluadora que se ocupa de la selección del titular de la Defensoría Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco de la Ley Provincial Nº 1466, informó hoy que “se definió el orden de mérito de los postulantes al concurso”. Así lo hizo saber la legisladora María Victoria Vuoto (PJ), quien además reiteró la invitación a participar de la Audiencia Pública.

Es oportuno también informar que las planillas con los resultados de la evaluación a la que se sometieron las y los postulantes se encuentran disponibles para su consulta.

Finalmente, la Legisladora reiteró la invitación a participar de la Audiencia Pública, —parte del proceso de selección— que se concretará este viernes 21 de agosto, en el Recinto de Sesiones. En este punto, la Legisladora aseguró que “todas las organizaciones de la sociedad civil, personas del ámbito académico o comunitario serán parte de este proceso”. Asimismo recordó que la instancia será transmitida a través de la web oficial del Parlamento fueguino,