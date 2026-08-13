LEGISLATURA: Hay “confianza en el proceso de selección” del titular de la Defensoría

Ushuaia 13/08/2026.- El proceso para seleccionar al titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tierra del Fuego avanzó este lunes con la instancia de evaluación escrita. El Comité de Selección, encargado de llevar adelante el concurso, informó que se presentaron 17 de los 19 postulantes que habían sido admitidos. “La gran concurrencia de asistentes demuestra la confianza en el procedimiento del Comité de Selección”, dijo María Victoria Vuoto.

La Legisladora destacó el alto índice de asistencia a la convocatoria. La participación resultó sumamente positiva y superó las proyecciones, ya que las estadísticas generales en este tipo de concursos públicos marcan un nivel de deserción cercano al 40%, informó esta mañana a Prensa Legislativa.

Para continuar con el cronograma estipulado, los integrantes del Comité se reunirán nuevamente hoy, desde las 11 h. El encuentro de este miércoles tiene como objetivo principal iniciar la etapa de corrección y evaluación técnica de los exámenes de los aspirantes.

Audiencia pública

Se recuerda que la audiencia pública —parte del proceso de selección— se concretará el 21 de agosto próximo, en el Recinto de Sesiones legislativas. En este punto, la Legisladora aseguró que “todas las organizaciones de la sociedad civil, personas del ámbito académico o comunitario serán parte de este proceso”.