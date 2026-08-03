Las transferencias a provincias subieron 7,5% en julio: las razones, los gobernadores más beneficiados Melella tuvo un aumento del 8,8%

Argentina 03/08/2026.- No obstante en el año ceden 1,3%, de acuerdo a datos de consultoras privadas.

El giro de fondos por coparticipación a las provincias cortó la tendencia negativa del mes previo, aunque el balance de los primeros siete meses del año todavía acumula una pérdida real del 1,3%.

En julio el Gobierno nacional distribuyó un total de $ 7,25 billones a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en concepto de transferencias automáticas. Esta cifra representa un incremento del 7,5% en términos reales al comparar con el mismo mes del año pasado.

Asimismo, en la comparación contra junio de 2026, los envíos marcaron un alza del 2,3%. El principal motor de este crecimiento fue la Coparticipación Federal de Impuestos, que alcanzó los $ 6,63 billones, equivalente al 92% del total de los recursos distribuidos.

Este apartado específico registró una recuperación del 7,6% real interanual. Dentro de este esquema, el Impuesto a las Ganancias tuvo un aumento del 19,9% real, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mostró una caída marginal del 0,1%.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) e INDEC, el resultado “estuvo explicado fundamentalmente por el buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+19,9%, traccionado por el pago de vencimientos de personas físicas)».

El documento que procesó Agencia Noticias Argentinas detalla que este incremento interanual equivale a una recuperación de $ 502.737 millones para el conjunto de las jurisdicciones subnacionales.

En cuanto a otros componentes del sistema, el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales sumó envíos por $ 337.641 millones, con una suba del 19,7% real interanual.

En este grupo se destacaron las alzas en el Monotributo (+60,6%), el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+24,6%) y Bienes Personales (+22,3%). Por el contrario, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal totalizaron $ 277.387 millones, lo que significó una baja del 7,8% real interanual.

El ranking de las provincias

En el análisis por jurisdicción, el informe señala que «las 24 jurisdicciones subnacionales registraron incrementos reales interanuales en las transferencias automáticas recibidas».

La provincia de Catamarca lideró el crecimiento con un 10,3%, siendo la única en alcanzar los dos dígitos. Le siguieron Salta con 8,8%, Tierra del Fuego con 8,3% y San Luis con 8,3%. En el extremo opuesto, los incrementos más bajos se dieron en Buenos Aires (+6,2%) y Tucumán (+6,5%).

A pesar del repunte mensual, la situación del año todavía es negativa. El acumulado de los primeros siete meses de 2026 cerró en $ 44,17 billones, una caída del 1,3% respecto al mismo período de 2025.

Esta baja implica que las provincias dejaron de percibir, a precios actuales, unos $ 627.188 millones en comparación con el año anterior.

«El acumulado del año sigue mostrando caída», advierte el informe, resaltando que los valores actuales están por debajo de los registrados en el mismo lapso de 2021, 2022 y 2023

Agencia NA