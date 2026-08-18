LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS AMBIENTALES, CULTURALES Y EDUCATIVAS ACOMPAÑÓ LA PRIMERA EXPORTACIÓN DE CARTÓN AL CONTINENTE

Dicha tarea, que se impulsa junto a la Cooperativa, involucra la recuperación del cartón en las áreas comerciales del centro de la ciudad y la calle Kuanip para su posterior acopio y envío al continente buscando darle una segunda vida al material recuperable y evitar su disposición final en el relleno sanitario.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, explicó que “estamos muy contentos de acompañar este primer envío de cartón al continente para su reciclaje, algo que marca un hito importante en este trabajo de recuperación que la Cooperativa y la Dirección de Higiene Urbana realizan”.

“Desde la gestión municipal seguimos trabajando en potenciar la cadena de valor del reciclaje en Ushuaia, entendiendo que no solo desarrolla nuestra economía circular, sino que reduce la contaminación en la ciudad y nos permite avanzar en esta agenda de sustentabilidad que nos remarca el intendente Walter Vuoto” concluyó Ferreyra.