LA PROVINCIA INCORPORÓ NUEVOS SISTEMAS DE RESPALDO ELÉCTRICO PARA USUARIOS ELECTRODEPENDIENTES

Tierra del Fuego 20/08/2026.- Con el objetivo de fortalecer la asistencia a personas electrodependientes, se adquirieron 10 Sistemas de Alimentación de Energía (SAE) de 1 kVA destinados principalmente a usuarios que requieren equipos médicos de soporte respiratorio, como CPAP y BPAP.

La incorporación de estos equipos permitirá brindar una respuesta ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico, reduciendo los riesgos asociados y garantizando la continuidad del funcionamiento de dispositivos esenciales para la atención de los pacientes en sus domicilios.

Asimismo, los nuevos SAE permitirán conformar un stock provincial de respaldo, destinado a atender de manera inmediata futuras incorporaciones al Registro Provincial de Electrodependientes y nuevos requerimientos que puedan surgir.

Los sistemas fueron diseñados especialmente para su utilización en viviendas familiares. Cada unidad cuenta con gabinete rackeable y caja metálica, puerta con cierre mediante llave y las correspondientes protecciones eléctricas, que brindan mayor seguridad tanto para los equipos como para las personas que habitan en los domicilios.

De esta manera, se continúa fortaleciendo las herramientas destinadas a acompañar a las personas electrodependientes y garantizar condiciones adecuadas para la continuidad de los tratamientos que requieren de equipamiento médico conectado al suministro eléctrico.