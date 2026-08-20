LA PROVINCIA INCORPORÓ NUEVOS SISTEMAS DE RESPALDO ELÉCTRICO PARA USUARIOS ELECTRODEPENDIENTES

La incorporación de estos equipos permitirá brindar una respuesta ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico, reduciendo los riesgos asociados y garantizando la continuidad del funcionamiento de dispositivos esenciales para la atención de los pacientes en sus domicilios.
Asimismo, los nuevos SAE permitirán conformar un stock provincial de respaldo, destinado a atender de manera inmediata futuras incorporaciones al Registro Provincial de Electrodependientes y nuevos requerimientos que puedan surgir.
Los sistemas fueron diseñados especialmente para su utilización en viviendas familiares. Cada unidad cuenta con gabinete rackeable y caja metálica, puerta con cierre mediante llave y las correspondientes protecciones eléctricas, que brindan mayor seguridad tanto para los equipos como para las personas que habitan en los domicilios.
De esta manera, se continúa fortaleciendo las herramientas destinadas a acompañar a las personas electrodependientes y garantizar condiciones adecuadas para la continuidad de los tratamientos que requieren de equipamiento médico conectado al suministro eléctrico.