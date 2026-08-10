La producción automotriz cayó 16% en julio: Ventas internas desplomadas, exportaciones salvaron las papas. Como repercute en Tierra del Fuego:

La producción automotriz volvió a caer en julio y profundizó el retroceso que arrastra el sector en lo que va del año , en un contexto de fuerte debilidad del mercado interno. No obstante, el crecimiento de las exportaciones permitió compensar parcialmente el impacto de la menor demanda local y volvió a posicionarse como el principal sostén de la actividad.

Según los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), durante julio se fabricaron 31.189 vehículos, un 16% menos que en el mismo mes de 2025 y un 15,8% por debajo del nivel registrado en junio. Con este resultado, la producción acumuló una caída del 18% en los primeros siete meses de 2026 respecto a igual período del año pasado.

La fabricación de vehículos registró una nueva caída interanual en el último mes. En contraste, las ventas al exterior crecieron 28,3% y sostuvieron la actividad del sector. Mariano Fuchila Las exportaciones amortiguaron el desplome A diferencia de la producción, las exportaciones mostraron un desempeño positivo. En julio se enviaron al exterior 23.377 vehículos, un 4,5% más que en junio y 28,3% por encima del volumen exportado en julio de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses del año, los despachos al exterior alcanzaron las 150.270 unidades, un 1,6% más en términos interanuales.

En contraste, las ventas mayoristas al mercado interno continuaron en descenso. Las terminales entregaron 34.178 vehículos a la red de concesionarios en julio, una caída del 22,4% frente a junio y del 31,9% respecto del mismo mes del año pasado. Entre enero y julio, las ventas mayoristas totalizaron 262.307 unidades, lo que significó una retracción interanual del 24,9%.