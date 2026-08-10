La producción automotriz cayó 16% en julio: Ventas internas desplomadas, exportaciones salvaron las papas. Como repercute en Tierra del Fuego:

La producción automotriz volvió a caer en julio y profundizó el retroceso que arrastra el sector en lo que va del año, en un contexto de fuerte debilidad del mercado interno. No obstante, el crecimiento de las exportaciones permitió compensar parcialmente el impacto de la menor demanda local y volvió a posicionarse como el principal sostén de la actividad.
Según los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), durante julio se fabricaron 31.189 vehículos, un 16% menos que en el mismo mes de 2025 y un 15,8% por debajo del nivel registrado en junio. Con este resultado, la producción acumuló una caída del 18% en los primeros siete meses de 2026 respecto a igual período del año pasado.
Las exportaciones amortiguaron el desplome
A diferencia de la producción, las exportaciones mostraron un desempeño positivo. En julio se enviaron al exterior 23.377 vehículos, un 4,5% más que en junio y 28,3% por encima del volumen exportado en julio de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses del año, los despachos al exterior alcanzaron las 150.270 unidades, un 1,6% más en términos interanuales.
En contraste, las ventas mayoristas al mercado interno continuaron en descenso. Las terminales entregaron 34.178 vehículos a la red de concesionarios en julio, una caída del 22,4% frente a junio y del 31,9% respecto del mismo mes del año pasado. Entre enero y julio, las ventas mayoristas totalizaron 262.307 unidades, lo que significó una retracción interanual del 24,9%.
Desde ADEFA, su presidente Rodrigo Pérez Graziano sostuvo que el comportamiento de julio refleja una etapa de reacomodamiento de la industria, con una producción adaptada al nivel de stocks y a la demanda del mercado interno. En ese contexto, afirmó que el canal exportador continúa siendo el principal motor de la actividad y reiteró la necesidad de avanzar en medidas que mejoren la competitividad, como una reducción de la carga impositiva y nuevos acuerdos comerciales.
Consecuencias para la industria autopartista
- Menor demanda de piezas locales: cada vehículo que no se produce significa menos compras de autopartes nacionales.
- Caída de importaciones de autopartes: se redujeron 16–17% en el primer semestre de 2026, no por sustitución local, sino por menor actividad industrial.
- Déficit comercial autopartista: se achicó en un 17,3%, pero por contracción de importaciones, no por crecimiento de exportaciones.
- Segmentos más afectados: motores (-21,5%), equipamiento interior (-21,2%), carrocerías (-15,3%) y electrónica (-13,8%).
Particularidades de Tierra del Fuego
- La industria fueguina de autopartes depende de la producción nacional de vehículos para sostener su actividad.
- Con menos demanda interna, las plantas locales enfrentan:
- Reducción de turnos y horas extras.
- Suspensión de contratos con proveedores regionales.
- Mayor vulnerabilidad de pymes locales, que no tienen acceso directo al mercado exportador.
- El esquema actual muestra que las exportaciones de autos no arrastran a las autopartes fueguinas, ya que gran parte de los componentes exportados siguen siendo importados.
- La caída del mercado interno es el principal problema: sin consumo local, la industria pierde escala y arrastra a toda la cadena.
- El alivio exportador es parcial: beneficia a las terminales, pero no garantiza demanda para autopartistas nacionales.
- En Tierra del Fuego, las pymes proveedoras quedan expuestas: dependen de contratos con ensambladoras y sufren directamente la retracción de producción.
- El ajuste recesivo nacional se refleja en la isla: menos autos vendidos → menos autopartes requeridas → más presión sobre empleo industrial.
- Fuente: Con información de ämbito y www.lalicuadoratdf.com.ar