LA MUNICIPALIDAD PARTICIPÓ DEL INICIO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS

Ushuaia 20/08/2026.- La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia participó, a través de integrantes de sus distintas áreas técnicas, de un nuevo encuentro de la Comisión Consultiva de Bosques Nativos de Tierra del Fuego, en el que se dio inicio al proceso de actualización del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN). También participó el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra.

Del encuentro participaron representantes de los tres municipios de la provincia, organismos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, instituciones académicas y científicas, organizaciones no gubernamentales, representantes de pueblos originarios, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el INTA, vecinos y vecinas de barrios autogestionados y distintos actores vinculados al territorio, entre otros.

Desde la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, su titular, Lorena Henriques Sanches, destacó la importancia de ampliar la participación en el proceso de actualización, incorporando no solamente a los organismos, instituciones, profesionales y sectores que tradicionalmente forman parte de estas instancias, sino también a quienes habitan y hacen uso cotidiano de los entornos boscosos.

En ese sentido, Henriques Sanches planteó la necesidad de contemplar especialmente la participación de las numerosas familias que residen de manera permanente en áreas boscosas, así como de clubes, organizaciones, senderistas, vecinos y otros sectores que mantienen una relación directa y cotidiana con el bosque.

“Actualizar el ordenamiento representa una oportunidad para revisar la manera en que pensamos y planificamos el territorio, superando una lógica exclusivamente técnica o institucional e incorporando el conocimiento, las experiencias y las distintas formas de habitar y utilizar estos espacios”, sostuvo Henriques Sanches.

Asimismo, señaló que “el objetivo no debe ser elaborar previamente una propuesta cerrada para luego ponerla a consideración de la comunidad, sino generar los insumos técnicos y territoriales necesarios para que esa propuesta pueda construirse desde el comienzo entre todos los actores involucrados”.

Este proceso cobra aún mayor importancia frente al contexto nacional. En términos reales, los recursos previstos para 2026 para Bosques Nativos caen casi un 68% respecto de 2023 y los destinados al Manejo del Fuego más de un 69%. A esto se suman la modificación de la Ley de Glaciares y los intentos de flexibilizar las leyes de Manejo del Fuego y de Tierras Rurales.

“Frente a este escenario, la participación del Municipio y el compromiso de todos los actores resultan fundamentales para proteger nuestros bosques, nuestros recursos y nuestro territorio”, afirmó Henriques Sanches.

“La protección de nuestros bosques y sus valores ambientales constituye un objetivo central, pero esa protección también requiere comprender la complejidad del territorio, las distintas realidades que conviven en él y la relación cotidiana que miles de vecinos y vecinas mantienen con estos ambientes”, sostuvo Henriques Sanches.

La Secretaría agradeció la convocatoria y ratificó la voluntad del Municipio de participar activamente durante todo el proceso, aportando el trabajo de sus equipos técnicos, información y cartografía, con el objetivo de avanzar hacia un nuevo ordenamiento construido de manera colectiva, participativa y representativa de la realidad de Tierra del Fuego.