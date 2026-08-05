LA MUNICIPALIDAD INVITA A DISFRUTAR DE UNA NUEVA EDICIÓN DEL PASEO DE EMPRENDEDORAS EN EL MES DE LAS INFANCIAS

Ushuaia 05/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, invita a vecinos y vecinas a participar de una nueva edición del Paseo de Emprendedoras, una propuesta que reunirá a emprendedoras locales con una amplia variedad de productos y alternativas para toda la familia durante el Mes de las Infancias.

La actividad se desarrollará los días 8 y 9 de agosto, de 15 a 20 horas, en el SUM de la Casa de la Mujer, ubicado en Maipú 1120.

Durante ambas jornadas, quienes visiten el Paseo podrán recorrer los distintos stands, conocer el trabajo de emprendedoras de la ciudad, adquirir productos locales y acompañar el crecimiento de la economía social en un espacio pensado para el encuentro y la participación de toda la comunidad.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que «el Paseo de Emprendedoras es mucho más que un espacio de comercialización. En un contexto macroeconómico complejo, donde las políticas implementadas por el Gobierno nacional impactan directamente en el consumo, el empleo y la actividad de los pequeños emprendimientos, desde el Municipio sostenemos herramientas concretas para acompañar a nuestras emprendedoras, fortalecer la economía social y generar oportunidades para que puedan seguir creciendo».

Asimismo, señaló que «cada edición del Paseo representa una oportunidad para visibilizar el enorme trabajo que realizan las emprendedoras de Ushuaia, promover el consumo local y fortalecer el entramado productivo de nuestra ciudad. Acompañar a quienes producen y generan trabajo también es una forma de cuidar a las familias fueguinas».

Desde la Municipalidad de Ushuaia invitan a las familias a acercarse durante el fin de semana a la Casa de la Mujer para recorrer una nueva edición del Paseo de Emprendedoras, apoyar el trabajo de quienes impulsan el emprendedurismo local y encontrar propuestas especiales para celebrar el Mes de las Infancias.