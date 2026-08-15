LA MUNICIPALIDAD FORTALECE LA ARTICULACIÓN CON UTHGRA PARA AMPLIAR LAS PROPUESTAS DE FORMACIÓN PARA MUJERES

Ushuaia 15/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo la articulación con instituciones y organizaciones del sector privado para ampliar las oportunidades de capacitación y formación en oficios destinadas a mujeres de la ciudad.

En este marco, la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, junto a la subsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades, Erica Fossati, mantuvieron un encuentro con el secretario general de UTHGRA Seccional Tierra del Fuego, Ramón “Moncho” Calderón, y el equipo de Extensión y Capacitaciones del sindicato, en la sede de la organización.

La reunión se desarrolló en el marco del programa Mujeres en Marcha, una iniciativa que promueve el acceso a herramientas de formación y capacitación para fortalecer la autonomía económica y ampliar las posibilidades de inserción laboral y desarrollo de emprendimientos.

Durante el encuentro, los equipos avanzaron en la articulación de nuevas propuestas de capacitación y en la planificación de una iniciativa conjunta, con el objetivo de seguir acercando oficios y herramientas concretas a las mujeres de Ushuaia.

Maestro destacó que “nos juntamos en el marco del programa Mujeres en Marcha para seguir articulando con el sector privado diferentes propuestas y poder brindar más oficios y más talleres. Sabemos la importancia que tienen los oficios, especialmente en este contexto, y seguimos apostando a la autonomía económica de las mujeres y a que puedan desarrollar sus propios emprendimientos”.

Por su parte, Fossati resaltó la importancia de “seguir construyendo redes con instituciones que puedan aportar sus conocimientos y recursos para ampliar las oportunidades de formación y acompañar los proyectos de las mujeres de nuestra ciudad”.

Desde la Secretaría destacaron que el trabajo articulado permite ampliar el alcance de las políticas públicas y generar propuestas de capacitación vinculadas con herramientas concretas para el desarrollo laboral y productivo, acompañando a las mujeres en la construcción de mayores niveles de autonomía económica.