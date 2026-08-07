LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ACOMPAÑÓ LA PRODUCCIÓN DEL EXITOSO PROGRAMA TURÍSTICO CHINO *DIVAS HIT THE ROAD

Ushuaia 07/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia acompañó la producción de la octava temporada del exitoso programa turístico chino Divas Hit The Road. una de las franquicias televisivas de viajes más importantes de ese país, que eligió a la ciudad más austral del mundo como uno de los escenarios de su recorrido por la Argentina

El elenco, conocido como el Grupo de Divas, está integrado por Wu Junru, Yin Tao, Ariel Lin, Zhou Dongyu, Wang Ke, Deng Wei y Wang Xingyue, quienes durante su estadía descubrieron algunos de los principales atractivos naturales y culturales de Ushuaia, llevando la experiencia del Fin del Mundo a cientos de millones de espectadores chinos.

Durante las jornadas de filmación, los integrantes del programa visitaron el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde recorrieron el emblemático Tren del Fin del Mundo y disfrutaron de los paisajes característicos de bosques nativos, montañas y valles de origen glaciar. También conocieron un parque de huskies y navegaron hasta Isla Martillo para observar de cerca las colonias de pingüinos magallánicos.

La producción además realizó una navegación por el canal Beagle, visitando algunos de sus sitios más representativos, entre ellos el Faro Les Éclaireurs, uno de los íconos turísticos más reconocidos de Ushuaia.

Como parte de las actividades desarrolladas en la ciudad, la Municipalidad invitó al Grupo de Divas a participar, junto a artistas locales, en la realización de un mural que integra símbolos culturales de China y Argentina. La obra reúne pandas y peonías como emblemas de la cultura china, junto a pingüinos rey, el Faro Les Éclaireurs y las lengas, árbol nativo de Tierra del Fuego, representando la amistad y el intercambio cultural entre ambos países.

La secretaria de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, Viviana Manfredotti, destacó la importancia de que una producción de esta magnitud haya elegido la ciudad como parte de su recorrido internacional.

«Es un verdadero orgullo que hayamos trabajado en conjunto con Divas Hit The Road y que hayan escogido a Ushuaia como parte de su itinerario por la Argentina. La posibilidad de que cientos de millones de espectadores conozcan nuestra ciudad a través de este programa representa una oportunidad extraordinaria para seguir posicionando al Fin del Mundo en uno de los mercados turísticos con mayor potencial de crecimiento».

Asimismo, enfatizó que «en los últimos años, Argentina y China han fortalecido sus vínculos de intercambio y cooperación, y el turismo cumple un papel fundamental en ese acercamiento. Cada visitante que descubre Ushuaia se convierte en un embajador de nuestro destino, y este tipo de producciones nos permite compartir con millones de personas la naturaleza, la cultura y la identidad que hacen única a nuestra ciudad. Esperamos que muchos de ellos decidan visitarnos y vivir la experiencia del Fin del Mundo en primera persona».

Además, Manfredotti señaló que «desde la Municipalidad de Ushuaia trabajamos de manera permanente para generar oportunidades de promoción que permitan proyectar la identidad de nuestra ciudad hacia nuevos públicos. La llegada de producciones de alcance internacional no solo visibiliza nuestros paisajes y atractivos turísticos, sino que también fortalece el posicionamiento del destino y abre nuevas posibilidades de desarrollo para toda la actividad turística».

Divas Hit The Road es una de las producciones televisivas de viajes con mayor audiencia de China. Es realizada por Hunan TV y Mango TV, pertenecientes al Sistema de Radiodifusión de Hunan (HBS), uno de los grupos de medios más importantes de ese país.

En los últimos años, el mercado turístico chino ha mostrado un creciente interés por Ushuaia. La mejora en la conectividad aérea entre ambos países y el fortalecimiento de los vínculos de intercambio han generado nuevas oportunidades para consolidar a la ciudad como uno de los destinos más atractivos de la Argentina para los viajeros provenientes de Asia.