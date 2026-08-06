LA MUNICIPALIDAD CONTINÚA EL DIÁLOGO CON LA ESCUELA LAS BANDURRIAS PARA AVANZAR EN SU FUTURA SEDE

Ushuaia 06/08/2026.- La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches, mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Escuela Experimental Provincial Las Bandurrias, del que también participó el concejal Nicolás Pelloli, con el objetivo de continuar el diálogo y avanzar en una propuesta que permita el desarrollo de la futura sede de la institución en el terreno destinado a ese fin.

Durante la reunión, realizada en la sede municipal, se analizaron distintas alternativas y se destacó la importancia de continuar trabajando de manera articulada, respetando las competencias de cada jurisdicción, para generar las condiciones que permitan concretar ese objetivo.

«Venimos sosteniendo un diálogo permanente con la comunidad educativa porque entendemos la importancia del proyecto que lleva adelante la Escuela Experimental Provincial Las Bandurrias. Valoramos profundamente el trabajo que la institución viene realizando desde hace tantos años y queremos acompañar su crecimiento, generando las condiciones necesarias para que pueda seguir desarrollándose», expresó Henriques Sanches.

La funcionaria remarcó que el Municipio mantiene una política de escucha y construcción colectiva, promoviendo espacios de intercambio con los distintos actores de la comunidad y acompañando a las instituciones educativas de la ciudad en la búsqueda de alternativas que fortalezcan sus proyectos.

Asimismo, destacó que las reuniones de trabajo continuarán en los próximos días, con el compromiso de seguir avanzando en una propuesta que permita a la institución desarrollar su futura sede en el terreno previsto para ese fin y consolidar el crecimiento de su proyecto educativo.