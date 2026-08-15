La maestra de preescolar que lo dejó todo y se convirtió en guardiana de 200 pingüinos rey en el sur de Chile

«Había que hacer algo para protegerlos».
Cecilia Durán Gafo jamás había imaginado que dedicaría su vida a la conservación de los pingüinos.
Todo cambió cuando, hace 16 años, sintió un imperioso llamado en su corazón.
La mujer vive en la Tierra del Fuego chilena, en el sector de Bahía Inútil, llamada así por los exploradores debido a que sus aguas someras impiden la entrada de embarcaciones.
Los pingüinos rey (Aptenodytes patagonicus) habían llegado durante siglos a Bahía Inútil. Sin embargo, no se asentaban allí debido a la persecución de humanos y depredadores.
Entonces los esfuerzos de Durán Gafo permitieron que esta especie encontrara un espacio seguro y condujeron a algo sin precedentes: el establecimiento de la única colonia de pingüinos rey en Chile y la más cercana al continente.
La iniciativa de conservación privada que fundó, la Reserva Natural Pingüino Rey, es no solo un refugio para los pingüinos, sino también un proyecto de investigación científica, conservación de la flora y fauna locales y protección de seis sitios arqueológicos de Bahía Inútil.
En el camino hubo muchos obstáculos, pero, sobre todo, años de entrega, patrullajes a las 3:00 a.m. con un frío que «calaba los huesos» y un profundo respeto y amor por la naturaleza.
Fuente: BBC mundo