La libertaria Jerome Sanabria pidió disculpas luego de burlarse del terremoto en Colombia con un meme de Javier Milei, vergüenza internacional.

Se trata de Jerome Sanabria, una conocida influencer digital y divulgadora económica de posturas libertarias, quien acumula medio millón de seguidores en Instagram y se hizo popular por su férrea oposición al gobierno del exmandatario Gustavo Petro y por su admiración confesa hacia el presidente argentino, Javier Milei.

Algunos minutos después de registrado el movimiento telúrico, Sanabria publicó un mensaje que desató una ola inmediata de indignación: “Milei dijo ‘zurdos hdp, tiemblen’ y Colombia tembló”, escribió, acompañando el texto con una imagen alusiva al mandatario argentino.

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Sanabria tomó esa referencia y la vinculó con el terremoto ocurrido este lunes en Colombia

A medida que el paso de las horas permitía dimensionar la catástrofe humanitaria, con edificios colapsados, familias damnificadas y la inminencia de la declaración oficial de «desastre nacional», la publicación de la influencer fue fuertemente cuestionada por usuarios de todo el espectro político, legisladores y figuras públicas.

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El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y afectó especialmente al oeste colombiano y al Eje Cafetero

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Luego, Sanabria eliminó la publicación y difundió un mensaje: “Reconozco mi error y ofrezco unas sinceras disculpas a los damnificados, a las víctimas, a sus familias y a todos quienes se hayan sentido afectados por mis palabras”. Afirmó que sus palabras habían sido “equivocadas y desafortunadas frente a la gravedad de lo ocurrido”.

Además, explicó que había publicado el mensaje alrededor de las 7.40 y que, cuando comenzó a comprender la magnitud del terremoto, decidió eliminarlo. “Reconozco que actué completamente desde la premura y que es evidentemente un error”, sostuvo Sanabria.

“Quisiera poner mis redes sociales a disposición de lo que se necesite”, afirmó, y propuso utilizarlas para difundir información sobre ayudas humanitarias y mecanismos de asistencia.

También expresó su solidaridad con las personas damnificadas en Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero, algunas de las regiones más golpeadas por el sismo. “Cuando uno comete un error, lo primero que tiene que hacer es rectificarlo y lo segundo, pues salir a dar la cara”, sostuvo al explicar por qué decidió grabar el video.

¿Quién es Jerome Sanabria?

La influencer y militante digital colombiana identificada con las ideas libertarias y con una fuerte presencia en redes sociales. Su figura cobró mayor notoriedad en los últimos meses por su defensa de las ideas económicas asociadas al liberalismo y por su oposición al gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Además, Sanabria manifestó públicamente su admiración por Javier Milei.

Jerome Sanabria, la influencer colombiana

Colombia: seis muertos en los primeros enfrentamientos armados desde la asunción de De la Espriella

Días antes del terremoto había logrado encontrarse personalmente con el presidente argentino durante su visita a Colombia por la asunción de Abelardo de la Espriella.

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En aquella oportunidad publicó fotografías junto al mandatario argentino y contó que había podido entregarle una camiseta con la inscripción “Menos Marx, MÁS HAYEK”, en referencia al economista y filósofo liberal Friedrich Hayek. Sanabria también había expresado que se considera libertaria por influencia de Milei y que conoció las ideas de la libertad cuando era adolescente.

MV Perfil