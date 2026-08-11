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La libertaria Jerome Sanabria pidió disculpas luego de burlarse del terremoto en Colombia con un meme de Javier Milei, vergüenza internacional.

Por Armando Cabral

Libertarios 11/08/2026.- La joven recibió una ola de críticas, eliminó el posteo y reconoció que había actuado con “premura” sin conocer todavía la gravedad de la emergencia. MIlei dijo «zurdos hdp tiemblen y Colombia tembló, una nueva forma de avergonzar a todo un país ante el mundo, ola de criticas, desprestigio, vulgaridad y la suma de todos los males, burlarse de una tragedia como la del país sudamericano. El peor presidente de la historia.

En medio del profundo desconcierto y la conmoción provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia, dejando un trágico saldo de más de un centenar de muertos y graves daños en regiones como el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero, las redes sociales volvieron a reflejar la polarización política.

Se trata de Jerome Sanabria, una conocida influencer digital y divulgadora económica de posturas libertarias, quien acumula medio millón de seguidores en Instagram y se hizo popular por su férrea oposición al gobierno del exmandatario Gustavo Petro y por su admiración confesa hacia el presidente argentino, Javier Milei.

Algunos minutos después de registrado el movimiento telúrico, Sanabria publicó un mensaje que desató una ola inmediata de indignación: “Milei dijo ‘zurdos hdp, tiemblen’ y Colombia tembló”, escribió, acompañando el texto con una imagen alusiva al mandatario argentino.

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Sanabria tomó esa referencia y la vinculó con el terremoto ocurrido este lunes en Colombia

A medida que el paso de las horas permitía dimensionar la catástrofe humanitaria, con edificios colapsados, familias damnificadas y la inminencia de la declaración oficial de «desastre nacional», la publicación de la influencer fue fuertemente cuestionada por usuarios de todo el espectro político, legisladores y figuras públicas.

El fuerte terremoto en Colombia ocurrió este lunes por la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó
Imágenes de la emergencia que dejó el terremoto de Colombia
El fuerte terremoto en Colombia ocurrió este lunes por la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó
El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y afectó especialmente al oeste colombiano y al Eje Cafetero

Así fue el terremoto de 7,4 en Colombia: los videos e imágenes más impactantes

Luego, Sanabria eliminó la publicación y difundió un mensaje: “Reconozco mi error y ofrezco unas sinceras disculpas a los damnificados, a las víctimas, a sus familias y a todos quienes se hayan sentido afectados por mis palabras”. Afirmó que sus palabras habían sido “equivocadas y desafortunadas frente a la gravedad de lo ocurrido”.

Además, explicó que había publicado el mensaje alrededor de las 7.40 y que, cuando comenzó a comprender la magnitud del terremoto, decidió eliminarlo. “Reconozco que actué completamente desde la premura y que es evidentemente un error”, sostuvo Sanabria.

“Quisiera poner mis redes sociales a disposición de lo que se necesite”, afirmó, y propuso utilizarlas para difundir información sobre ayudas humanitarias y mecanismos de asistencia.

También expresó su solidaridad con las personas damnificadas en Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero, algunas de las regiones más golpeadas por el sismo. “Cuando uno comete un error, lo primero que tiene que hacer es rectificarlo y lo segundo, pues salir a dar la cara”, sostuvo al explicar por qué decidió grabar el video.

¿Quién es Jerome Sanabria?

La influencer y militante digital colombiana identificada con las ideas libertarias y con una fuerte presencia en redes sociales. Su figura cobró mayor notoriedad en los últimos meses por su defensa de las ideas económicas asociadas al liberalismo y por su oposición al gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Además, Sanabria manifestó públicamente su admiración por Javier Milei.

La influencer libertaria Jerome Sanabria
Jerome Sanabria, la influencer colombiana

Colombia: seis muertos en los primeros enfrentamientos armados desde la asunción de De la Espriella

Días antes del terremoto había logrado encontrarse personalmente con el presidente argentino durante su visita a Colombia por la asunción de Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella 10082026
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella

En aquella oportunidad publicó fotografías junto al mandatario argentino y contó que había podido entregarle una camiseta con la inscripción “Menos Marx, MÁS HAYEK”, en referencia al economista y filósofo liberal Friedrich Hayek. Sanabria también había expresado que se considera libertaria por influencia de Milei y que conoció las ideas de la libertad cuando era adolescente.

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