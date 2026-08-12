La Justicia ordenó al Gobierno reparar la Ruta 3 por riesgo de nuevos accidentes, los 3000 kilómetros restantes dependen de la decisión del gobierno nacional.

Seguridad 12/08/2026.- La Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Municipio de Azul y ordenó al Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, y a la empresa Corredores Viales S.A. adoptar medidas urgentes para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tramo de la Ruta Nacional N° 3 comprendido entre Azul y Cacharí .

El fallo, que revocó una resolución anterior del Juzgado Federal N° 2 de Azul que había rechazado el planteo, se fundamentó en el grave deterioro de la calzada y en el riesgo concreto para quienes circulan por esa vía.

Los camaristas tuvieron especialmente en cuenta un relevamiento de la Policía Federal Argentina que constató la presencia de baches, hundimientos, huellas provocadas por el tránsito pesado y falta de señalización en distintos sectores del tramo.

Además, se incorporó un informe de siniestralidad que registró once accidentes durante los seis meses anteriores.

Qué medidas deberán ejecutarse

El fallo establece que Vialidad Nacional y Corredores Viales deberán implementar, al menos, tres grupos de medidas:

-Señalización preventiva: colocación de carteles de advertencia, indicaciones de reducción de velocidad, balizamiento y dispositivos de visibilidad nocturna.

-Ordenamiento del tránsito: desvíos, encauzamientos o restricciones parciales cuando resulten técnicamente necesarios.

-Reparaciones urgentes y focalizadas: ejecución de tareas provisorias en los sectores que presenten mayor peligrosidad para la circulación.

Plazos y control judicial

Los magistrados fijaron un plazo máximo de 120 días corridos para concretar las tareas, bajo estricto control judicial. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación, las demandadas deberán presentar ante el Juzgado Federal N° 2 de Azul un plan detallado de trabajo que incluya: las tareas prioritarias, los sectores alcanzados, los responsables de cada intervención, el cronograma de ejecución y las medidas de contingencia previstas.

Además, deberán acreditar el inicio efectivo de los trabajos y presentar informes mensuales sobre el avance de las obras.

La Cámara recordó jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual quienes tienen a su cargo servicios relacionados con la seguridad de las personas deben adoptar todas las medidas razonables para evitar riesgos previsibles, y subrayó que la protección constitucional de la vida y la seguridad de los usuarios justifica la intervención urgente ante la evidencia de un peligro concreto.

Situación de la Ruta 3 en el resto del país

Jurisdicción: Toda la Ruta Nacional N° 3 sigue bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad (y los tramos concesionados bajo sus respectivas operadoras).

Mantenimiento y obras: Fuera del tramo judicializado en Azul-Cacharí, los trabajos de repavimentación, señalización o bacheo en los sectores patagónicos (Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) dependen de las partidas presupuestarias generales fijadas por el Gobierno nacional y los planes de mantenimiento vigentes de Vialidad Nacional.

(InfoGEI)