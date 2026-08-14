La inflación en Argentina rebotó en julio y llegó al 2,1%

Argentina 14/08/2026.- Luego de dos meses consecutivos de desaceleración, la inflación en Argentina volvió a acelerarse en julio al registrar una suba del 2,1%, de acuerdo con los últimos datos oficiales publicados por el INDEC. Con este incremento, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 19,3% en lo que va del año y una variación interanual del 33,8%.

Los rubros que más impulsaron la suba

El repunte de julio estuvo traccionado principalmente por el sector de entretenimiento y turismo debido al receso invernal, así como por los precios regulados:

Recreación y cultura: Encabezó las subas con un 5,0% , empujado por paquetes turísticos y servicios culturales.

Restaurantes y hoteles: Registró un incremento del 2,8% .

Alimentos y bebidas no alcohólicas: Fue el rubro de mayor incidencia en la mayoría del país (GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Patagonia), impulsado por verdura, lácteos, pan y cereales.

Precios Regulados (2,1%): Impactados por ajustes en transporte público, medicina prepaga y tarifas de electricidad.

En contraste, los sectores con menor variación a nivel nacional fueron Prendas de vestir y calzado (-1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%).

La mirada del Gobierno

Pese al repunte mensual, desde el Ministerio de Economía ratificaron el rumbo del plan económico. El ministro Luis Caputo destacó que la media móvil de tres meses mostró una desaceleración respecto de junio y aseguró que la trayectoria hacia la convergencia de precios sigue firme.

Con información de Blomberg