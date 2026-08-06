La extranjerización de tierras: el corazón polémico del Título III que se quitó, pero no desapareció,

El proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» (Expediente PE-13/2026), impulsado en el Congreso de la Nación Argentina, sufrió modificaciones de último momento durante su debate en el Senado. Ante la falta de votos y los fuertes cuestionamientos de diversos bloques, el Poder Ejecutivo resolvió retirar el Capítulo III / Título 3 (vinculado a la reforma de la Ley de Tierras).

El contenido y la situación de este apartado se detalla a continuación:

El texto original del Título / Capítulo 3

Originalmente, el Capítulo III del proyecto proponía una profunda reforma y flexibilización de la Ley N° 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales).

Sus artículos centrales establecían lo siguiente:

Modificación del Artículo 3° de la Ley 26.737: Sustituía la definición de titularidad extranjera para dirigir las limitaciones únicamente a los Estados extranjeros , eliminando en la práctica los topes para personas físicas o jurídicas privadas de carácter internacional.

Eliminación del límite nacional: Proponía derogar el tope vigente que impide que más del 15% del territorio rural nacional, provincial o departamental esté en manos extranjeras.

Zonas estratégicas: Habilitaba la adquisición de tierras en zonas de seguridad de fronteras y terrenos con cuerpos de agua o riberas protegidas.

Situación legislativa actual

Debido al rechazo de bloques opositores y dialoguistas por el impacto en la soberanía territorial y recursos naturales, las autoridades de la bancada oficialista anunciaron el retiro definitivo de este capítulo para garantizar la continuidad del debate del resto de la ley (como las modificaciones al régimen de expropiaciones y los procesos de desalojo).

Por lo tanto, este articulado no formará parte de la votación final del proyecto y requerirá el envío de una nueva ley independiente en el futuro si el Gobierno decide insistir con la reforma.