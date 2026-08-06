La extranjerización de tierras: el corazón polémico del Título III que se quitó, pero no desapareció,
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 06/08/2026.- El Título III de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue el punto de quiebre que encendió la protesta social en todo el país. Allí se estableció que los extranjeros podían adquirir tierras rurales en Argentina hasta un 25% del territorio nacional, una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires. Hoy el titulo 3 fue retirado para poder sesionar este jueves, pero eso no significa que haya desaparecido, ni mucho menos, hay que estar atentos y controlar cualquier movimiento libertario que tenga que ver con la entrega de soberanía y lo peor, quienes los defienden y son cómplices de esa entrega.
El proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» (Expediente PE-13/2026), impulsado en el Congreso de la Nación Argentina, sufrió modificaciones de último momento durante su debate en el Senado. Ante la falta de votos y los fuertes cuestionamientos de diversos bloques, el Poder Ejecutivo resolvió retirar el Capítulo III / Título 3 (vinculado a la reforma de la Ley de Tierras).
El contenido y la situación de este apartado se detalla a continuación:
El texto original del Título / Capítulo 3
Originalmente, el Capítulo III del proyecto proponía una profunda reforma y flexibilización de la Ley N° 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales).
Sus artículos centrales establecían lo siguiente:
Modificación del Artículo 3° de la Ley 26.737: Sustituía la definición de titularidad extranjera para dirigir las limitaciones únicamente a los Estados extranjeros, eliminando en la práctica los topes para personas físicas o jurídicas privadas de carácter internacional.
Eliminación del límite nacional: Proponía derogar el tope vigente que impide que más del 15% del territorio rural nacional, provincial o departamental esté en manos extranjeras.
Zonas estratégicas: Habilitaba la adquisición de tierras en zonas de seguridad de fronteras y terrenos con cuerpos de agua o riberas protegidas.
Situación legislativa actual
Debido al rechazo de bloques opositores y dialoguistas por el impacto en la soberanía territorial y recursos naturales, las autoridades de la bancada oficialista anunciaron el retiro definitivo de este capítulo para garantizar la continuidad del debate del resto de la ley (como las modificaciones al régimen de expropiaciones y los procesos de desalojo).
Por lo tanto, este articulado no formará parte de la votación final del proyecto y requerirá el envío de una nueva ley independiente en el futuro si el Gobierno decide insistir con la reforma.
Claro porque esta ley levanto a todo el pueblo argentino a tal punto que la llamaron ley de extranjerización de tierras y quitaba el limite de compra ´para extranjero y luego lo limitaba aun 25 % que es una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires
Esa fue exactamente la trampa que desató el conflicto y obligó a las últimas modificaciones. El rechazo social y político escaló porque, detrás del lema de la «inviolabilidad», se escondía lo que la opinión pública rebautizó rápidamente como «ley de extranjerización de tierras».
Los puntos críticos del conflicto se resumen en los siguientes aspectos:
El cálculo del 25% y la provincia de Buenos Aires
La equivalencia territorial: Elevar el límite nacional del 15% al 25% implicaba habilitar la venta de millones de hectáreas a manos extranjeras. Esa diferencia del 10% representa una superficie similar a toda la provincia de Buenos Aires disponible para capitales internacionales.
La trampa departamental: El texto que intentó negociar el oficialismo eliminaba los topes por departamento o municipio. Bajo la ley original (Ley 26.737), ningún municipio puede superar el 15% de tierras extranjerizadas.
El control de los recursos: Al quitar el límite local, un solo grupo extranjero podía comprar un departamento entero si este no superaba el 25% del total de la provincia. Esto ponía en riesgo zonas con glaciares, litio, cordillera y fuentes de agua dulce.
El retiro total del capítulo
El intento de ceder y fijar el tope en 25% (frente a la idea original de quitar todo límite) no fue suficiente para calmar el descontento.
Al ver que los senadores de las provincias mineras y patagónicas (como Neuquén, Santa Cruz, Salta y Misiones) no iban a votar a favor por el costo político y la presión social, las autoridades retiraron por completo el Capítulo III para evitar que se cayera el resto de la ley.
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