La empresa de Benegas Lynch que motivó una impugnación antes del debate por las tierras

Argentina 07/08/2026.- La senadora de Unión por la Patria pidió que el legislador libertario no interviniera en la discusión del capítulo sobre tierras rurales por su vinculación con una empresa del sector. El oficialismo finalmente retiró ese apartado del proyecto.

La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó una impugnación contra Joaquín Benegas Lynch por un presunto conflicto de intereses y solicitó que el legislador de La Libertad Avanza se abstuviera de intervenir en el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Tierras.

El planteo fue dirigido a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en la previa de la sesión convocada para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La controversia perdió efecto inmediato luego de que el oficialismo resolviera retirar el capítulo referido a las tierras rurales por no contar con los votos necesarios para aprobarlo.

Di Tullio sostuvo que Benegas Lynch mantiene intereses económicos vinculados directamente con la actividad que iba a ser alcanzada por la reforma. La senadora afirmó que el libertario es “socio gerente” de Glocal Terra, una empresa dedicada al asesoramiento de inversores y a la administración, valuación y comercialización de campos.

A partir de ese vínculo, la legisladora consideró que Benegas Lynch no debía participar del debate ni de una eventual votación sobre el régimen que regula la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros.

“Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses”, comunicó Di Tullio al difundir su presentación. También sostuvo que el legislador no podía actuar como “juez y parte” en una discusión parlamentaria que podía impactar sobre su actividad privada.

La vinculación de Benegas Lynch con Glocal Terra

El eje de la impugnación es la participación del senador en Glocal Terra. En el sitio institucional de la compañía, Benegas Lynch aparece presentado como fundador y director de la firma, que ofrece servicios relacionados con inversiones, cotizaciones y administración de tierras en la Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.

La empresa informa que asesora tanto a propietarios como a inversores y que actúa en representación de dueños de tierras radicados en el exterior. Entre sus servicios menciona la supervisión de explotaciones agrícolas, la administración de campos y la elaboración de informes sobre el estado de las propiedades.

Glocal Terra también asegura haber trabajado con más de tres millones de hectáreas en mercados latinoamericanos. Además, señala que valuó más de 400.000 hectáreas y que cuenta con experiencia en la gestión de más de 85.000 hectáreas de terrenos forestales.

Al presentar su candidatura en 2025, La Libertad Avanza había destacado que Benegas Lynch llegó a Entre Ríos para trabajar en proyectos de inversión agropecuaria y que posteriormente fundó una empresa dedicada al asesoramiento de inversores y a la administración integral de campos productivos.

Di Tullio argumentó que esa actividad privada configuraba un interés económico relacionado con el contenido del proyecto. Bajo esa interpretación, invocó las normas de ética pública y reclamó que el senador se apartara del tratamiento para evitar que interviniera en una decisión susceptible de beneficiar al sector en el que desarrolla sus negocios.

El oficialismo retiró el capítulo sobre tierras

La impugnación se conoció en momentos en que el Gobierno enfrentaba dificultades para reunir los votos necesarios en el Senado. El capítulo cuestionado proponía modificar el régimen vigente y elevar del 15% al 25% el límite de superficie que podía quedar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.

La resistencia de bloques dialoguistas, gobernadores y sectores de la oposición llevó a La Libertad Avanza a retirar ese apartado antes de la sesión. El oficialismo decidió preservar el tratamiento del resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye reformas vinculadas con desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y registros inmobiliarios.

De esta manera, Benegas Lynch no tendrá que intervenir en una votación sobre la Ley de Tierras durante esta sesión. La presentación de Di Tullio, sin embargo, instaló una discusión más amplia sobre los límites de la actuación legislativa cuando un senador mantiene actividades privadas relacionadas con el contenido de una iniciativa.

Hasta la publicación de la información que originó la controversia, Benegas Lynch y su entorno no habían dado una respuesta pública sobre los cuestionamientos ni sobre el pedido de apartamiento.

Fuente: GLP