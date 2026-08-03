- Se perdieron 71.661 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 21% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, casi 72 personas por día
- En términos absolutos, la administración descentralizada del Estado concentra la junior cantidad de despidos, seguidas por las empresas y sociedades y los organismos centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
- El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.578 despidos. Le siguen Operadora Ferroviaria con 4.208, Banco Nación con 2.363 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.990 despidos
- En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió al 79% del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A., Contenidos Públicos S.E y la Casa de la Moneda, que también presentan reducciones especialmente significativas.
- En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN) en base a los organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.427 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la ANSES con 2.982 despidos, y el CONICET, con una reducción de 2.057 trabajadores.
- En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 62% de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 53 %, y en tercer lugar el INAES que sufrió un recorte del 46% de su dotación.
- Fuente:CEPA, Centro de Economía Política Argentina.
La dotación de personal del Sector Público Nacional: datos a junio 2026 se perdieron 71.661 puestos de trabajo.
Argentina 03/08/2026.- Desde diciembre de 2023, la gestión del presidente Milei ha implementado una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado.