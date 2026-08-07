IRIARTE: “HAY QUE DENUNCIAR CON PRUEBAS Y NO HACER ACUSACIONES MEDIÁTICAS UTILIZADAS POLÍTICAMENTE”

Ushuaia 07/08/2026.- El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, cuestionó el “enorme grado de irresponsabilidad” del ingeniero Miguel Hidalgo, quien realizó acusaciones públicas sobre presuntas coimas solicitadas por personal del Municipio para agilizar trámites vinculados a obras privadas sin presentar una denuncia ante la Justicia. Además, advirtió que “la solidez del intendente Walter Vuoto pone nerviosos a muchos”.

“Debió presentarse ante la Justicia para realizar una denuncia o manifestar lo que él cree y entiende que está pasando, pero no tiene ninguna prueba”, sostuvo Iriarte. Además, remarcó que “por lo que dijo mediáticamente tampoco le pidieron a él que pague un determinado monto de dinero para que se le facilite un trámite”.

Tras ello, insistió en que Hidalgo “tiene la obligación de hacer la denuncia en la Justicia”, ya que “solo manifestó que otros colegas le dijeron que, para que les aprueben excepciones o les den celeridad a sus trámites, hay un tarifario al que deben acceder”.

Iriarte anticipó que el profesional será convocado por la jefa de Gabinete del Municipio, Yésica Garay, “porque nos interesa escuchar a todos” y remarcó que, si “tiene conocimiento de algo que esté mal y por fuera de la normativa, lo vamos a ayudar para que juntos realicemos una denuncia”.

“Hay que ser categóricos. Quien conozca un delito, sobre todo alguien que reviste el carácter de funcionario público, tiene la obligación de denunciarlo y no realizar una denuncia mediática que luego es utilizada políticamente”, sentenció.

El secretario de Gobierno recordó además que los trámites vinculados a excepciones urbanísticas no dependen de la decisión de un empleado municipal, sino que intervienen el Consejo de Planeamiento Urbano, distintas áreas técnicas y, posteriormente, el Concejo Deliberante. En ese sentido, sostuvo que las afirmaciones realizadas “suponen involucrar, sin ninguna prueba, a trabajadores municipales, funcionarios, integrantes del Consejo de Planeamiento Urbano y concejales en una supuesta red de corrupción”.

Para Iriarte, “claramente esto es una operación política” y afirmó tener conocimiento de que funcionarios de la Municipalidad de Río Grande impulsaron la difusión de la denuncia mediática, la cual tiene “objetivos políticos muy claros que apuntan a deslegitimar una gestión”.

“El mecanismo es siempre el mismo: una denuncia falsa que aparece sin firma en una red social, de la que luego se hace eco un periodismo que articula políticamente y que termina difundiendo esa denuncia como si fuera una información cierta”, describió.

Asimismo, apuntó contra medios y portales que “constantemente intentan instalar una sombra de duda sobre cualquier política pública que lleva adelante la Municipalidad de Ushuaia sin plantearse el grado de veracidad de una denuncia o de lo que dice una persona”.

En esa línea, afirmó que “algunos están concentrados en las elecciones que se vienen y por eso buscan limar lo que hacemos, porque venimos firmes con una estrategia basada en la gestión, el trabajo y las políticas públicas”.

“El intendente Walter Vuoto supo acomodar la Municipalidad en un contexto nacional muy difícil. Eso nos permitió consolidar un esquema sólido de gobierno para seguir dando respuestas a las demandas de la comunidad y de los trabajadores municipales”, expresó.

Finalmente, Iriarte aseguró que “la solidez que tiene la figura del intendente pone nerviosos a muchos”.