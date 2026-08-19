Informe fiscal: El superávit acumulado del año es el menor de la era Milei

- El superávit acumulado del año es el menor de la era Milei: en los primeros siete meses de 2026 el resultado fiscal en términos reales una caída de 44,6% respecto a igual período de 2024 y de 26,6% en relación con el mismo lapso de 2025.
- Metas con el FMI: en la segunda revisión de abril 2026, el FMI flexibilizó las metas fiscales reduciendo la exigencia para junio en $1,60 billones (fijándola en $6,86 billones), mientras que estableció el objetivo de superávit acumulado para diciembre en $16,26 billones. Al proyectar la estacionalidad del año pasado, el Tesoro lograría acumular un total de $10,52 billones al cierre de 2026, faltando $5,74 billones para alcanzar la meta anual exigida por el organismo.
- Déficit financiero implícito: el Tesoro Nacional continúa priorizando la emisión de títulos en pesos capitalizables durante sus licitaciones. Esto significa que al incluir los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES ($2,07 billones en junio) el déficit financiero de julio 2026 alcanzaría $1,83 billones.
- Evolución de los ingresos: caída interanual de 2,5% en términos reales, y de 4,8% comparando con 2023. Este fenómeno es explicado por una caída generalizada en todos los tributos a excepción de Bienes Personales (+21,1% interanual), «Resto de tributos» (+16,4% interanual) y el efecto de la postergación en junio del pago del Impuesto a las Ganancias (+25,0%).
- ·IVA: registró un descenso interanual en términos reales de 0,1%, aunque estuvo cerca de empatar, ya implica el noveno mes consecutivo de caída interanual.
- Aportes y contribuciones: es el tributo que más recauda para el gobierno nacional. Muestra una caída real en el acumulado del año del 3,8%, la implementación del FAL en noviembre acelerará esta caída.
- Recaudación por comercio exterior: el ingreso por Derechos de Exportación, ya se acumulan 12 caídas interanuales consecutivas como consecuencia de la reducción de retenciones desde julio de 2025 (alícuotas para oleaginosas, cereales y algunos productos cárnicos). Esto se traduce en una merma de la recaudación acumulada del año (precios constantes de julio 2026) de $2,42 millones respecto a 2025. En paralelo, los ingresos por Derechos de Importación se redujeron 31,0% interanual, acumulando siete meses consecutivos de caídas anuales.
- Gasto público y consolidación del ajuste: registró una caída real interanual de 7,0%. Este resultado refleja la consolidación del ajuste iniciado en 2024, ya que frente al mismo mes de 2023 la reducción del gasto alcanza 29,9%.
- Prestaciones Sociales: respecto a julio 2023 registraron una caída de 14,7%. En esta última comparación, solo Asignación Universal para Protección Social (+43,7%) y Prestaciones del INSSJP (+13,1%) observaron incrementos, aunque no lograron compensar las caídas en el resto de los componentes: Jubilaciones y pensiones contributivas (-5,7%), Asignaciones Familiares Activos, Pasivos y otras (-40,6%), Pensiones no contributivas (-17,6%) y “Otros programas” (-58,9%).
- Subsidios energéticos: alza de 39,3% en el acumulado de los primeros siete meses del año, impulsada por el incremento internacional en los precios de los combustibles debido al conflicto bélico en Irán. En este sentido, el acumulado móvil de 12 meses del gasto en subsidios a la energía en valores constantes de julio 2026 observa una clara tendencia alcista, al incrementarse 16,8% respecto a diciembre 2025.
- Subsidios a transporte: caída 44,5% respecto a julio 2023 y 11,7% interanual. Esta baja responde en gran medida por la suspensión de las compensaciones tarifarias al transporte público en el AMBA gestionadas a través del sistema SUBE. Es importante mencionar que la pérdida de recaudación derivada de la reducción en las retenciones a las exportaciones aplicada desde 2025 habría alcanzado para financiar casi dos veces el ajuste ejecutado sobre los subsidios al transporte.
- Gastos de funcionamiento: en el acumulado del año se registra un ajuste de 27,6% respecto a julio 2023. Este recorte es explicado principalmente por los salarios de la administración pública nacional (-32,4% en relación con el mismo mes de 2023 y 28,7% en la comparación acumulada del año).
- Gasto de capital (obra pública): la inversión en obra pública mostró una caída interanual real del 83,9% respecto al mismo mes de 2023.
Fuente: CEPA, Centro Economía Política Argentina.