HENRIQUES SANCHES: «NUNCA VAMOS A IR EN CONTRA DE LAS NORMATIVAS NI DE LOS VECINOS»

Ushuaia 04/08/2026.- La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches, respondió a las expresiones de concejales de la oposición que plantean que el Municipio define discrecionalmente la entrega de tierras, beneficiando a gremios y otras asociaciones.

Lo hizo durante la reunión de la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas del Concejo Deliberante, presidida por el concejal Nicolás Pelloli, en la que se analizaron distintos proyectos de desafectación de tierras para su urbanización.

«Todo lo hacemos con la mayor responsabilidad y con el mejor criterio. Nunca vamos a ir en contra de lo que marcan las normativas ni en contra de los vecinos», afirmó la funcionaria, y lamentó la «utilización política» de un tema tan sensible para la comunidad.

Henriques Sanches sostuvo que «tenemos una política muy marcada desde el inicio de la gestión del intendente Walter Vuoto para dar respuesta a la demanda de tierras para vivienda única, familiar y permanente», y evaluó que «por momentos da la sensación de que la discusión que se plantea desde algunos sectores nos lleva a un círculo vicioso».

En cuanto al planteo sobre la demanda de tierras, precisó que «no hay una demanda individual y otra colectiva, sino que es una sola demanda, integrada por los mismos vecinos, y se da respuesta a todos». En ese sentido, remarcó que «la demanda es una sola y no perjudicamos a nadie».

Asimismo, enfatizó que «el problema no es la falta de tierras», sino «la imposibilidad del Municipio de instalar los servicios porque no tiene esa potestad». En ese marco, explicó que ante la demanda habitacional «podemos no hacer nada o podemos entregar la tierra que es potestad del Municipio y gestionar ante los entes correspondientes la instalación de los servicios», porque «la realidad nos marca que hay vecinos que necesitan soluciones».

Finalmente, recordó que «las problemáticas de muchos barrios no se generaron en esta gestión municipal, sino que vienen de mucho antes, y trabajamos para regularizarlas». En función de ello, aseguró que «estamos a disposición de los ediles y de los vecinos para responder cualquier duda o consulta y poder avanzar».

Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, indicó que «nuestra obligación es venir acá y subsanar cualquier duda», y sostuvo que el objetivo del Ejecutivo municipal es brindar toda la información necesaria para que los concejales puedan analizar cada iniciativa.

Asimismo, señaló que «muchas veces las soluciones demandan tiempo y no se pueden dar de manera inmediata», por lo que consideró necesario seguir trabajando de manera conjunta para alcanzar los consensos que permitan dar respuestas a los vecinos.

Becerra enfatizó que «venimos a este espacio a trabajar y a construir consensos que permitan llevar soluciones a los vecinos, no venimos a sacarnos una foto o grabar un discurso de dos minutos para las redes sociales», porque «de esa manera no se resuelven los problemas».

Por último, aseveró que «esta gestión no deja a los vecinos tirados en una zanja» y sostuvo que, si bien «las soluciones llevan tiempo, si nos hubiéramos quedado en la comodidad del ‘no se puede’, a muchas familias que hoy ya están establecidas les hubiéramos impedido el acceso a la tierra».