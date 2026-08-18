Guanacos en Chubut, el mismo problema en Tierra del Fuego

Rio Grande 18/08/2026.- El artículo publicado por Mas Producción, sobre los Guanacos en Chubut describe pérdidas alarmantes en la ganadería ovina por la superpoblación de guanacos y la falta de un plan de manejo. Los productores reclaman que el Estado provincial actúe con urgencia, tal como hizo Santa Cruz, que en 2025 implementó un esquema de extracción y faena de 10.000 ejemplares sin poner en riesgo la especie.

Situación en Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego el problema es similar y se arrastra desde hace años:

Competencia por pasturas y agua: el guanaco desplaza al ganado ovino y bovino, generando pérdidas productivas.

el guanaco desplaza al ganado ovino y bovino, generando pérdidas productivas. Ausencia de plan provincial: a diferencia de Santa Cruz, nunca se implementó un programa de manejo sistemático.

a diferencia de Santa Cruz, nunca se implementó un programa de manejo sistemático. Impacto económico: los productores locales denuncian que la presión del guanaco se suma a la crisis industrial y energética, profundizando la vulnerabilidad del sector rural.

los productores locales denuncian que la presión del guanaco se suma a la crisis industrial y energética, profundizando la vulnerabilidad del sector rural. Factor político: al igual que en Chubut, existe temor a la reacción urbana frente a medidas de control poblacional, lo que frena decisiones legislativas.

Comparación regional

Santa Cruz: plan de manejo activo, extracción controlada, faena en frigoríficos, población estimada en 2 millones de ejemplares con crecimiento del 9% anual.

plan de manejo activo, extracción controlada, faena en frigoríficos, población estimada en 2 millones de ejemplares con crecimiento del 9% anual. Chubut: pérdidas del 25% en rodeos ovinos, reclamos de sociedades rurales, promesas oficiales sin ejecución.

pérdidas del 25% en rodeos ovinos, reclamos de sociedades rurales, promesas oficiales sin ejecución. Tierra del Fuego: inacción prolongada, sin censo ni plan de manejo, productores aislados frente a un problema que se agrava cada temporada.

Conclusión crítica

La superpoblación de guanacos es un desastre productivo y ecológico en desarrollo en toda la Patagonia. Mientras Santa Cruz avanza con políticas concretas, Chubut y Tierra del Fuego permanecen paralizadas por el costo político de tomar decisiones impopulares. El resultado es claro: pérdidas crecientes, abandono del campo y un Estado ausente que repite la misma inacción año tras año.

Nota relacionada del diario La mañana de Neuquén.

https://masp.lmneuquen.com/ganaderia/sebastian-pechar-la-nueva-era-oportunidades-los-productores-ganaderos-patagonia-n1249878