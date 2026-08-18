Guanacos en Chubut, el mismo problema en Tierra del Fuego

Situación en Tierra del Fuego
En Tierra del Fuego el problema es similar y se arrastra desde hace años:
- Competencia por pasturas y agua: el guanaco desplaza al ganado ovino y bovino, generando pérdidas productivas.
- Ausencia de plan provincial: a diferencia de Santa Cruz, nunca se implementó un programa de manejo sistemático.
- Impacto económico: los productores locales denuncian que la presión del guanaco se suma a la crisis industrial y energética, profundizando la vulnerabilidad del sector rural.
- Factor político: al igual que en Chubut, existe temor a la reacción urbana frente a medidas de control poblacional, lo que frena decisiones legislativas.
Comparación regional
- Santa Cruz: plan de manejo activo, extracción controlada, faena en frigoríficos, población estimada en 2 millones de ejemplares con crecimiento del 9% anual.
- Chubut: pérdidas del 25% en rodeos ovinos, reclamos de sociedades rurales, promesas oficiales sin ejecución.
- Tierra del Fuego: inacción prolongada, sin censo ni plan de manejo, productores aislados frente a un problema que se agrava cada temporada.
Conclusión crítica
La superpoblación de guanacos es un desastre productivo y ecológico en desarrollo en toda la Patagonia. Mientras Santa Cruz avanza con políticas concretas, Chubut y Tierra del Fuego permanecen paralizadas por el costo político de tomar decisiones impopulares. El resultado es claro: pérdidas crecientes, abandono del campo y un Estado ausente que repite la misma inacción año tras año.
Nota relacionada del diario La mañana de Neuquén.
https://masp.lmneuquen.com/ganaderia/sebastian-pechar-la-nueva-era-oportunidades-los-productores-ganaderos-patagonia-n1249878