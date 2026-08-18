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FUNDAR: Monitor mensual de empresas ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este modelo?

Por Armando Cabral

Argentina 18/08/2026.- Nos proponemos analizar mes a mes el estado de las empresas argentinas. Si miramos los datos del gobierno de Milei, vemos que durante esta gestión cayó tanto la cantidad de empresas como en la pandemia.

Estudiamos la evolución de la cantidad de empresas en el país a partir de datos actualizados de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que contemplan tanto empresas públicas como privadas. Dicha fuente considera como empresa a cualquier persona física o jurídica que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con la excepción del personal doméstico y de casas particulares (no considerado). 

¿Qué nos dice el último dato (mayo 2026)?

-2371

empresas en el último mes

En mayo cerraron 2371 empresas, una reducción de 0,49% con respecto a abril.

Hace 16 meses consecutivos que este número cae.

-16.560

empresas
en el último
año

Con respecto a mayo de 2025, cerraron 16.560 empresas, una baja de 3,3%.

Con esta se acumulan 27 caídas interanuales consecutivas.

-30.633

respecto a
noviembre de 2023

Desde que asumió Milei se perdieron 30.633 empresas, un 6,0% del total.

Es la peor caída en los primeros 30 meses de un gobierno.

La mayor parte de los sectores se vieron afectados

15 de los 18 sectores muestran una caída intermensual.

Los sectores más afectados son:

  • Alojamiento y gastronomía: -1,4% (341 empresas)
  • Industria manufacturera: -0,9% (403 empresas)
  • Transporte y almacenamiento: -0,6% (210 empresas)
14 de los 18 sectores muestran una caída interanual.

Los sectores que más crecieron fueron: Serv. administrativos (2,42%), Asoc. y serv. personales (1,58%), Electricidad y gas (1,49%), Salud (0,49%).

14 de los 18 sectores cayeron desde que asumió el actual gobierno.

Sectores más afectados desde el inicio del gobierno:

  • Transporte y almacenamiento: -17,05% (6733 empresas)
  • Inmobiliarios: -13,81% (4098 empresas)
  • Construcción: -9,34% (2033 empresas)

Como punto de partida se toma noviembre de 2023 como el último mes previo a la asunción del gobierno actual.

En el último mes, Electricidad y gas es el sector que más crece en términos porcentuales

Los sectores que más crecieron (variación intermensual):

  • Electricidad y gas: +0,2% (+2 empresas)
  • Minería: +0,1% (+1 empresas)
  • Salud: +0,1% (+11 empresas)
Alojamiento y gastronomía es el sector más afectado en mayo de 2026.

El sector fue el que más cayó en el último mes. Transporte y almacenamiento es el que más cayó en el último año y desde noviembre de 2023.

 

*Sin considerar organizaciones extraterritoriales ni Administración pública.

La gran mayoría de las provincias registran pérdidas

24 de las 24 provincias muestran una caída intermensual.

Las provincias más afectadas son:

  • Tierra del Fuego: -1,9% (45 empresas)
  • Salta: -1,9% (165 empresas)
  • Río Negro: -1,2% (119 empresas)
Casi todas las provincias (23 de 24) muestran una caída interanual.

La única excepción fue Neuquén, que tuvo un crecimiento de 0,13% en su cantidad de empresas. El resto registraron caídas, siendo las más pronunciadas La Rioja (-15,9%) y Misiones (-8,7%).

23 de las 24 provincias muestran una caída desde la asunción del actual gobierno.

La única provincia que aumentó la cantidad de empresas desde la asunción del gobierno actual fue Neuquén (1,6%).

Desde la asunción del gobierno actual, La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego fueron las provincias más afectadas.

En dichas provincias, la caída en la cantidad de empresas fue de:

  • La Rioja: -18,9%
  • Catamarca: -14,1%
  • Tierra del Fuego: -13,6%

Las noticias del último mes

Will Der | Indumentaria deportiva

Cerró definitivamente su planta en Las Flores. En Pacheco, bloqueó el ingreso de 120 trabajadores. Atribuye la situación a la crisis del sector textil, la caída del consumo y la apertura importadora.

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Unilever | Alimentos

Cerró su planta de vegetales deshidratados que abastecía a la marca Knorr. Desvinculó a 60 trabajadores con indemnizaciones pagas al 100%. La empresa atribuye la decisión a cambios en hábitos de consumo y reposicionamiento hacia categorías de consumo anual (pastas, ramen).

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Supermercados Toledo | Comercio

La empresa solo abonó el 40% de los salarios de julio. Acumula conflictos por cada fecha de cobro durante el último año.

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Granja Tres Arroyos | Avícola

Desvinculó a 250 trabajadores de su planta industrial. La empresa atribuye la medida a la gripe aviar (cierre de mercados de exportación), sobreoferta interna y caída de precios.

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Tía Maruca | Galletitas

Cerró definitivamente su planta de San Juan. Operaba al 52% de capacidad. La empresa atribuye la decisión a la caída del consumo masivo y la competencia de segundas marcas y productores informales.

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Indumentaria Catamarca | Textil

Cerrará definitivamente el último día de agosto. Llegó a emplear 150 personas. Arrancó 2026 con ~100, fue reduciendo a 20. Atribuye la crisis a la caída del consumo, acumulación de stock y productos importados.

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Peabody | Electrodomésticos

Dejó de producir en Argentina tras 16 años. Desmantela y traslada maquinaria. Apuesta a comercialización de productos importados y producción en Paraguay. En concurso preventivo con pasivo de ~$40.000 M.

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Mercado Libre | Logística/ e-commerce

Abre un centro de almacenamiento en Córdoba. 60.000 m², capacidad para 6 M de productos. Quinto centro en Argentina. Parte del plan de inversión de USD 3400 M para 2026. Operativo previsto para fines de 2027.

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Pampa Energía | Petroquímica

Planta de producción de urea granulada, una de las más grandes del mundo. Capacidad: 2,1 M ton/año. Operativa hacia fines de 2029. Generaría USD 1000 M/año en divisas (exportaciones + sustitución de importaciones). Aprobada para ingresar al RIGI.

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Compañía Mega | Petroquímica

Ampliación de capacidad de producción de líquidos del gas natural (GNLs) en un 27%. Obras entre 2026 y 2028: nuevas estaciones de bombeo en General Roca y La Adela, ampliación de planta fraccionadora en Bahía Blanca y adecuaciones en Loma La Lata. Aprobada en RIGI. Exportaciones estimadas en USD 190 M/año.

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LIEX (Zijin Mining)/Tres Quebradas | Minería de litio

Proyecto de producción de carbonato de litio con capacidad de 40.000 ton/año. Aprobado en RIGI.

Guido Zack
Nicolás Sidicaro
Daniel Schteingart

Fuente: FUNDAR

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