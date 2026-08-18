FUNDAR: Monitor mensual de empresas ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este modelo?

Estudiamos la evolución de la cantidad de empresas en el país a partir de datos actualizados de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que contemplan tanto empresas públicas como privadas. Dicha fuente considera como empresa a cualquier persona física o jurídica que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con la excepción del personal doméstico y de casas particulares (no considerado).
¿Qué nos dice el último dato (mayo 2026)?
-2371
empresas en el último mes
En mayo cerraron 2371 empresas, una reducción de 0,49% con respecto a abril.
Hace 16 meses consecutivos que este número cae.
-16.560
empresas
en el último
año
Con respecto a mayo de 2025, cerraron 16.560 empresas, una baja de 3,3%.
Con esta se acumulan 27 caídas interanuales consecutivas.
-30.633
respecto a
noviembre de 2023
Desde que asumió Milei se perdieron 30.633 empresas, un 6,0% del total.
Es la peor caída en los primeros 30 meses de un gobierno.
La mayor parte de los sectores se vieron afectados
Los sectores más afectados son:
- Alojamiento y gastronomía: -1,4% (341 empresas)
- Industria manufacturera: -0,9% (403 empresas)
- Transporte y almacenamiento: -0,6% (210 empresas)
Los sectores que más crecieron fueron: Serv. administrativos (2,42%), Asoc. y serv. personales (1,58%), Electricidad y gas (1,49%), Salud (0,49%).
Sectores más afectados desde el inicio del gobierno:
- Transporte y almacenamiento: -17,05% (6733 empresas)
- Inmobiliarios: -13,81% (4098 empresas)
- Construcción: -9,34% (2033 empresas)
Como punto de partida se toma noviembre de 2023 como el último mes previo a la asunción del gobierno actual.
Los sectores que más crecieron (variación intermensual):
- Electricidad y gas: +0,2% (+2 empresas)
- Minería: +0,1% (+1 empresas)
- Salud: +0,1% (+11 empresas)
El sector fue el que más cayó en el último mes. Transporte y almacenamiento es el que más cayó en el último año y desde noviembre de 2023.
*Sin considerar organizaciones extraterritoriales ni Administración pública.
La gran mayoría de las provincias registran pérdidas
Las provincias más afectadas son:
- Tierra del Fuego: -1,9% (45 empresas)
- Salta: -1,9% (165 empresas)
- Río Negro: -1,2% (119 empresas)
La única excepción fue Neuquén, que tuvo un crecimiento de 0,13% en su cantidad de empresas. El resto registraron caídas, siendo las más pronunciadas La Rioja (-15,9%) y Misiones (-8,7%).
La única provincia que aumentó la cantidad de empresas desde la asunción del gobierno actual fue Neuquén (1,6%).
En dichas provincias, la caída en la cantidad de empresas fue de:
- La Rioja: -18,9%
- Catamarca: -14,1%
- Tierra del Fuego: -13,6%
Las noticias del último mes
Will Der | Indumentaria deportiva
Cerró definitivamente su planta en Las Flores. En Pacheco, bloqueó el ingreso de 120 trabajadores. Atribuye la situación a la crisis del sector textil, la caída del consumo y la apertura importadora.
Unilever | Alimentos
Cerró su planta de vegetales deshidratados que abastecía a la marca Knorr. Desvinculó a 60 trabajadores con indemnizaciones pagas al 100%. La empresa atribuye la decisión a cambios en hábitos de consumo y reposicionamiento hacia categorías de consumo anual (pastas, ramen).
Supermercados Toledo | Comercio
La empresa solo abonó el 40% de los salarios de julio. Acumula conflictos por cada fecha de cobro durante el último año.
Granja Tres Arroyos | Avícola
Desvinculó a 250 trabajadores de su planta industrial. La empresa atribuye la medida a la gripe aviar (cierre de mercados de exportación), sobreoferta interna y caída de precios.
Tía Maruca | Galletitas
Cerró definitivamente su planta de San Juan. Operaba al 52% de capacidad. La empresa atribuye la decisión a la caída del consumo masivo y la competencia de segundas marcas y productores informales.
Indumentaria Catamarca | Textil
Cerrará definitivamente el último día de agosto. Llegó a emplear 150 personas. Arrancó 2026 con ~100, fue reduciendo a 20. Atribuye la crisis a la caída del consumo, acumulación de stock y productos importados.
Peabody | Electrodomésticos
Dejó de producir en Argentina tras 16 años. Desmantela y traslada maquinaria. Apuesta a comercialización de productos importados y producción en Paraguay. En concurso preventivo con pasivo de ~$40.000 M.
Mercado Libre | Logística/ e-commerce
Abre un centro de almacenamiento en Córdoba. 60.000 m², capacidad para 6 M de productos. Quinto centro en Argentina. Parte del plan de inversión de USD 3400 M para 2026. Operativo previsto para fines de 2027.
Pampa Energía | Petroquímica
Planta de producción de urea granulada, una de las más grandes del mundo. Capacidad: 2,1 M ton/año. Operativa hacia fines de 2029. Generaría USD 1000 M/año en divisas (exportaciones + sustitución de importaciones). Aprobada para ingresar al RIGI.
Compañía Mega | Petroquímica
Ampliación de capacidad de producción de líquidos del gas natural (GNLs) en un 27%. Obras entre 2026 y 2028: nuevas estaciones de bombeo en General Roca y La Adela, ampliación de planta fraccionadora en Bahía Blanca y adecuaciones en Loma La Lata. Aprobada en RIGI. Exportaciones estimadas en USD 190 M/año.
LIEX (Zijin Mining)/Tres Quebradas | Minería de litio
Proyecto de producción de carbonato de litio con capacidad de 40.000 ton/año. Aprobado en RIGI.
Guido Zack
Nicolás Sidicaro
Daniel Schteingart
Fuente: FUNDAR