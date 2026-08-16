FERREYRA GARANTIZÓ LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO OLIVIA Y DESCARTÓ CONTAMINACIÓN POR EL RELLENO SANITARIO

Ushuaia 16/08/2026.- El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, sostuvo que los análisis de las muestras de agua realizados durante 2026 descartaron la presencia de plomo en el río Olivia. De esta manera, desmintió lo dicho por un concejal en redes sociales sobre la supuesta contaminación del curso de agua a causa del relleno sanitario.

“Salió en forma apresurada a decir algo que no era real o con información sesgada”, dijo el funcionario, por lo que “queremos llevar tranquilidad a los vecinos y dejar en claro que no hay contaminación”.

Ferreyra remarcó que las afirmaciones del edil “se basan en un análisis de agua que se hizo en 2024”, según el cual “se encontraron río arriba algunos niveles de plomo superiores a lo normal”.

No obstante, “el mismo informe dice que como es río arriba no se determina que esa contaminación tenga que ver con el relleno sanitario”.

Por otra parte, enfatizó que el informe realizado en enero de 2026 “dice que no existe ningún tipo de contaminación en los distintos sectores en los que se tomaron las muestras de agua”, que son “el canal de guarda del relleno, una cámara de líquidos lixiviados y distintos sectores del Olivia”.

Asimismo, precisó que la empresa Agrotécnica Fueguina, como concesionaria de la gestión del relleno sanitario, “tiene que cumplir con lo normado y una vez al año realizar el análisis del agua de distintos sectores del río y del relleno”, mientras que “las mediciones las hace el área de Ambiente de la Provincia a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos”.

Ferreyra consideró que “es exagerado plantear una situación que no es tal y sin documentación que la avale”, a la vez que “me parece muy fuerte confundir a la sociedad diciendo que el río Olivia tiene plomo cuando el último análisis de agua, al cual no sé si accedió o no el concejal, establece que no hay contaminación y que no hay incidencia del relleno sanitario”.

Finalmente, remarcó que “estamos a disposición de los concejales como siempre lo estuvimos” y, en función de ello, “estamos trabajando en distintos pedidos de informes presentados por los concejales”.