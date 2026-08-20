Exigen informes al Gobierno por el traspaso de áreas hidrocarburíferas en Tierra del Fuego

Tierra del Fuego 20/08/2026.- A través de un proyecto de resolución, el diputado fueguino señaló que “la Provincia mantiene el control accionario de la empresa, concebida como una herramienta de gestión destinada a promover la participación pública en el aprovechamiento y desarrollo de los recursos energéticos provinciales”.

El diputado nacional Jorge Araujo Hernández presentó un proyecto de resolución para exigir que la Secretaría de Energía informe detalles sobre el traspaso de áreas hidrocarburíferas Lago Fuego y Los Chorrillos de YPF a la firma Terra Ignis Energía SA.

Según explicó el fueguino Terra Ignis Energía es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria creada por la provincia de Tierra del Fuego mediante la Ley Provincial 1.423, con el objeto de intervenir en actividades vinculadas a la exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos, así como en otros proyectos energéticos estratégicos.

En tal sentido, remarcó que “la Provincia mantiene el control accionario de la empresa, concebida como una herramienta de gestión destinada a promover la participación pública en el aprovechamiento y desarrollo de los recursos energéticos provinciales”.

Entre varios puntos, Araujo Hernández busca saber, por medio de pedido de informes, si las áreas transferidas conservaban valor económico relevante al momento de la cesión, cuáles eran las expectativas de producción futura y cuál es la relación entre los activos recibidos y las obligaciones económicas y ambientales eventualmente asociadas a ellos.

Fuente: El PArlamentario.