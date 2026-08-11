Exactamente lo que votaste: La motosierra llegó al living: los argentinos recortan Netflix, delivery y hasta la inteligencia artificial

Argentina libertaria 11/08/2026.- Streaming, delivery, música, almacenamiento en la nube e inteligencia artificial entraron en revisión. El 72% de los consumidores ya chequea periódicamente sus gastos fijos y más de la mitad de los argentinos asegura que no llega a fin de mes.

La motosierra también llegó a los hogares argentinos.

Después de una década marcada por la multiplicación de suscripciones, membresías y pequeños pagos mensuales, cada vez más consumidores empiezan a revisar uno por uno esos gastos para decidir cuáles vale la pena mantener y cuáles ya no tienen lugar en el presupuesto.

Streaming, música, delivery, programas de beneficios, almacenamiento en la nube y, más recientemente, servicios de inteligencia artificial forman parte de una economía cotidiana en la que pequeñas erogaciones mensuales pueden terminar representando una porción significativa del ingreso.

Y con el bolsillo bajo presión, esa acumulación empezó a entrar en revisión.

Según el último relevamiento del Trend Lab de Youniversal, el 52% de los argentinos afirma que no llega a fin de mes.

El dato aparece en momentos en que dos de cada tres argentinos se quedan sin plata antes o al llegar al día 20 del mes, mientras los problemas de ingresos y endeudamiento obligan a las familias a mirar cada vez con más atención sus gastos cotidianos.

En ese contexto, los hogares comenzaron a administrar con mucha más racionalidad qué gastos mensuales sostienen y cuáles deciden recortar.

Los argentinos revisan cada vez más sus gastos fijos

El fenómeno no implica necesariamente dejar de consumir.

Lo que cambia es la manera de hacerlo.

Algunos servicios logran mantenerse porque simplifican la vida cotidiana, ahorran tiempo o generan beneficios concretos. Otros, especialmente los vinculados con el entretenimiento, siguen siendo valorados pero empiezan a administrarse con mayor flexibilidad.

Los datos muestran hasta qué punto cambió el comportamiento.

Actualmente, un consumidor sostiene en promedio 3,7 servicios y membresías bajo algún esquema de pago mensual, mientras que el 72% asegura haber revisado sus gastos fijos al menos una vez durante los últimos seis meses.

La suma de pequeños pagos empieza a pesar.

Una plataforma de streaming, otra de música, una membresía de delivery, almacenamiento digital, aplicaciones premium y herramientas de inteligencia artificial pueden parecer consumos relativamente bajos de manera individual.

Pero cuando se acumulan, obligan a priorizar.

El fenómeno aparece además en un escenario financiero cada vez más delicado para muchas familias. La morosidad de los hogares viene creciendo con fuerza, mientras millones de consumidores recurren al crédito para cubrir gastos que antes podían financiar directamente con sus ingresos.

«La poda también implica volver a preguntarse qué aporta cada servicio. Aquellos que ahorran tiempo, ofrecen beneficios concretos o simplifican tareas cotidianas suelen justificar con mayor facilidad su permanencia«, afirmó Ximena Díaz Alarcón, CEO y Founder de Youniversal.

Antes de contratar algo nuevo, los argentinos piensan qué dar de baja

Otro dato refleja con claridad la nueva lógica de consumo.

El 71% de los argentinos afirma que, antes de contratar una nueva suscripción, evalúa cuál dejar de pagar.

Incorporar un servicio dejó de ser una decisión aislada.

Cada nueva suscripción empieza a competir contra todos los demás gastos mensuales del hogar.

En un contexto donde los ingresos tienen poco margen, Netflix no compite únicamente con otras plataformas de streaming. También compite con una membresía de delivery, el gimnasio, el almacenamiento en la nube, una herramienta de inteligencia artificial o cualquier otro pago recurrente.

Y la utilidad empieza a ser tan importante como el precio.

La presión sobre el presupuesto familiar no termina allí. En los últimos meses, el deterioro de la situación financiera llevó a millones de familias argentinas a caer en mora, profundizando la necesidad de revisar incluso aquellos consumos que durante años parecían automáticos.

«Pago más servicios de los que necesito»

La explosión de plataformas también generó otro problema: existen muchas más opciones de las que una persona puede realmente utilizar.

Series, películas, música, videojuegos, herramientas digitales y aplicaciones se multiplicaron a una velocidad mucho mayor que el tiempo disponible para aprovecharlas.

Por eso, el 69% de los consumidores considera que actualmente paga más servicios de los que realmente necesita.

La percepción de desperdicio empieza a pesar.

«A la hora de decidir si conservar o eliminar un servicio, la sensación de estar pagando por algo que se usa poco empieza a pesar tanto como su precio«, explicó Díaz Alarcón.

Ese cambio obliga también a las empresas a repensar sus estrategias.

Ya no alcanza con conseguir que una persona se suscriba. El verdadero desafío es demostrar todos los meses por qué debería seguir pagando.

Streaming, uno de los primeros gastos bajo la lupa

El entretenimiento aparece como uno de los sectores donde esta lógica resulta más visible.

Según el relevamiento de Youniversal, el 33% de los argentinos redujo gastos en plataformas de streaming durante el último año.

La tendencia no resulta completamente nueva. La industria ya venía enfrentándose al desafío de un mercado de streaming cada vez más saturado de plataformas y contenidos, donde captar un suscriptor es apenas la primera parte del negocio.

Sin embargo, el ajuste no significa que las series, las películas, la música o los videojuegos hayan dejado de ser importantes.

De hecho, el 58% afirma que el entretenimiento es importante para su bienestar, incluso cuando necesita ajustar el presupuesto en otras categorías.

La contradicción es apenas aparente.

Los consumidores siguen valorando esos espacios de desconexión y disfrute, pero cambió la forma de administrarlos.

En lugar de acumular indefinidamente plataformas, muchos usuarios empiezan a alternarlas según los estrenos disponibles, aprovechan promociones o dan de baja temporalmente aquellas que utilizan poco.

La lógica pasa de acumular a rotar.

La «economía de la poda» llega al consumo

El fenómeno puede resumirse en una idea: la economía de la poda.

No se trata necesariamente de dejar de consumir, sino de revisar más seguido qué gastos justifican seguir formando parte del presupuesto mensual.

A veces manda el precio.

En otros casos pesa la utilidad, el ahorro de tiempo o los descuentos asociados.

Y cada vez con mayor frecuencia aparece un factor adicional: la sensación de no estar aprovechando suficientemente aquello por lo que se paga.

Esa conducta empieza a extenderse mucho más allá del streaming.

Gimnasios, clubes, programas de beneficios, aplicaciones premium y herramientas de inteligencia artificial también comienzan a competir por un espacio dentro de un presupuesto mensual limitado.

Después de años en los que el modelo de suscripciones conquistó prácticamente todas las industrias, el consumidor empezó a levantar barreras.

Del streaming a la inteligencia artificial

La aparición de servicios de inteligencia artificial por suscripción agregó una nueva categoría al presupuesto digital.

Herramientas de productividad, asistentes virtuales y aplicaciones basadas en IA se sumaron a una lista que ya incluía películas, música, almacenamiento y delivery.

La penetración de estas herramientas viene creciendo rápidamente y ChatGPT ya forma parte del uso cotidiano de miles de argentinos y empresas.

Pero para las versiones pagas el principio empieza a ser el mismo que para cualquier otra suscripción.

Para sobrevivir a la poda, el servicio debe demostrar que genera suficiente valor.

La practicidad, el ahorro de tiempo, el beneficio económico y la frecuencia real de uso adquieren cada vez mayor peso en la decisión.

Esto cambia también la competencia entre empresas.

Una plataforma de inteligencia artificial ya no compite únicamente con otras herramientas de IA. Compite contra cualquier servicio mensual que el usuario podría decidir eliminar.

Lo mismo ocurre con una plataforma de streaming, un gimnasio o una aplicación de delivery.

Todos quieren ocupar uno de los pocos casilleros que cada consumidor está dispuesto a pagar todos los meses.

Un nuevo hábito de consumo

Después de una década caracterizada por la acumulación de suscripciones, empieza una etapa diferente.

Los consumidores revisan. Comparan. Dan de baja. Rotan plataformas. Esperan promociones.

Y vuelven a contratar cuando encuentran algo que realmente les interesa.

En una Argentina donde más de la mitad de la población asegura que no llega a fin de mes, esa conducta adquiere todavía más fuerza.

«El hecho de que el 72% de los consumidores ya revise periódicamente sus gastos fijos muestra que esta lógica dejó de ser una excepción para convertirse en un nuevo hábito de consumo«, concluyó Díaz Alarcón.

La motosierra, esta vez, no pasa por el Estado.

Pasa por Netflix, el delivery, el gimnasio, la nube, las aplicaciones y cada uno de esos pequeños pagos que, sumados, empezaron a pesar demasiado en el presupuesto familiar.

Con información de El Economista.