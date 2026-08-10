Entrega de certificados FINALIZÓ LA DIPLOMATURA EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA QUE ARTICULARON EL MUNICIPIO DE USHUAIA, LA UNTDF Y LA FUNDACIÓN PARTICIPAR

Rio Grande 10/08/2026.- En la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) se realizó la entrega de certificados de la Diplomatura en Planificación Estratégica en Gobiernos Locales que impulsaron la Municipalidad de Ushuaia, la casa de altos estudios y la Fundación Participar Argentina. La propuesta de formación estuvo destinada a trabajadores municipales y a la comunidad en general.

El subsecretario de Modernización del Municipio, Juan Delgado, destacó “el interés de los cursantes de aportar al desarrollo de la ciudad desde distintas miradas”, lo cual “va a servir para el día a día de la Municipalidad”.

Además, valoró que la diplomatura “posibilitó construir capacidad en los trabajadores municipales que participaron” y consideró que estas herramientas de formación “permiten adquirir nuevas habilidades para enfrentar y resolver problemas concretos”.

Por su parte, Ramiro Gómez, titular de la Fundación Participar, manifestó su conformidad ya que “creímos oportuno traer esta propuesta de generar y armar comunidad local”, y como resultado “más de 50 personas finalizaron el curso y se elaboraron más de 14 proyectos concretos a ejecutar”.

Esos proyectos “abordan problemas concretos de la realidad de la ciudad que reflejan a la hora de planificar qué Ushuaia queremos y qué pasos debemos dar”, apuntó, y dijo que “se cumplió el objetivo de aportar a ese camino de planificar lo local”.

El rector de la UNTDF, Mariano Hermida, expresó que “es una alegría ver que la Universidad produce impactos en distintos ámbitos a través de estas propuestas”, y agradeció al intendente Walter Vuoto “por haber confiado” en la casa de altos estudios para llevar adelante la diplomatura.

Además, hizo hincapié en “la articulación entre el Municipio, la Universidad y la Fundación para impulsar una herramienta académica sostenible, y continuar con los procesos de formación de los agentes municipales”.

Por último, enfatizó que el desarrollo económico, social y territorial “tiene la necesidad de contar con un Estado que genere capacidad de transformación”, y eso “también se logra mediante instancias de capacitación como la que llevamos adelante”.