Entrega de certificados FINALIZÓ LA DIPLOMATURA EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA QUE ARTICULARON EL MUNICIPIO DE USHUAIA, LA UNTDF Y LA FUNDACIÓN PARTICIPAR

El subsecretario de Modernización del Municipio, Juan Delgado, destacó “el interés de los cursantes de aportar al desarrollo de la ciudad desde distintas miradas”, lo cual “va a servir para el día a día de la Municipalidad”.
Además, valoró que la diplomatura “posibilitó construir capacidad en los trabajadores municipales que participaron” y consideró que estas herramientas de formación “permiten adquirir nuevas habilidades para enfrentar y resolver problemas concretos”.
Por su parte, Ramiro Gómez, titular de la Fundación Participar, manifestó su conformidad ya que “creímos oportuno traer esta propuesta de generar y armar comunidad local”, y como resultado “más de 50 personas finalizaron el curso y se elaboraron más de 14 proyectos concretos a ejecutar”.
Esos proyectos “abordan problemas concretos de la realidad de la ciudad que reflejan a la hora de planificar qué Ushuaia queremos y qué pasos debemos dar”, apuntó, y dijo que “se cumplió el objetivo de aportar a ese camino de planificar lo local”.
El rector de la UNTDF, Mariano Hermida, expresó que “es una alegría ver que la Universidad produce impactos en distintos ámbitos a través de estas propuestas”, y agradeció al intendente Walter Vuoto “por haber confiado” en la casa de altos estudios para llevar adelante la diplomatura.
Además, hizo hincapié en “la articulación entre el Municipio, la Universidad y la Fundación para impulsar una herramienta académica sostenible, y continuar con los procesos de formación de los agentes municipales”.
Por último, enfatizó que el desarrollo económico, social y territorial “tiene la necesidad de contar con un Estado que genere capacidad de transformación”, y eso “también se logra mediante instancias de capacitación como la que llevamos adelante”.