Enrique Stola: “El presidente Milei presenta una fuerte inestabilidad emocional y habilita violencias sociales”

Rio Grande 18/08/2026.- Por Armando Cabral – En dialogo con www.lalicuadoratdf.com.ar Enrique Stola, médico psiquiatra, especialista en Psicología Clínica y en Metodología de la Investigación Científica, magíster en Psiconeuroendocrinología, profesor en Medicina, psicodramatista y experto en violencia de género, agresiones sexuales contra las infancias y masculinidades, miembro de la Red de Psiquiatras Feministas, de Profesionales en lucha contra el Backlash y de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), analizó en profundidad la salud mental y el comportamiento del presidente Javier Milei, sostuvo que «no hay que ser psicólogo o psiquiatra para darse cuenta que es un presidente psicológicamente inestable».

“No se necesita ser psicólogo para ver su inestabilidad emocional”

“Estoy en desacuerdo con hacer diagnósticos clínicos si esto no se hace en un consultorio con metodología adecuada. Por eso cuestioné en su momento a periodistas que hicieron diagnósticos de Cristina Kirchner o de otras personas públicas. Ahora, no se necesita ser psicólogo para saber que tenemos un presidente que tiene una fuerte inestabilidad emocional, maneja mal la agresividad, es violento, verbalmente violento, y con su violencia habilita violencias sociales. No tiene empatía ante el sufrimiento de la población. Todo eso presenta un cuadro que necesita tratamiento psiquiátrico y psicológico.”

“Quitarle el pasaje a chicos trasplantados es una conducta perversa”

“Cualquier persona está habilitada para calificar una conducta y decir que es perversa. Eso no significa que él sea perverso, habría que investigarlo, pero en principio la conducta es perversa. Un presidente elegido democráticamente debería tener conductas que atiendan al bien común y no este tipo de actitudes.”

Stola también se refirió a las expresiones sexuales y violentas del mandatario:

“Las asociaciones que hace en entrevistas, esa cosa tan agresiva de ‘romper el culo’, tan machista, llena de agresión y con contenidos sexuales, revelan fantasías que deberían ser abordadas en tratamiento psicoterapéutico. El señor tiene un quilombo sexual bastante importante.”

“No tiene límites y es un peligro para el país”

“No tiene ningún tipo de límite. Es la misma onda de Trump, que tampoco los tiene. Hay tantos aspectos de su personalidad que son indicadores del grado de inestabilidad que tiene, que es un peligro para el país.”

“Su hermana es el elemento que lo estabiliza”

“El primero que utilizó la palabra ‘roto’ fue un periodista de derecha, sorprendido por el resultado electoral. La palabra fisurado se hizo común para calificar a personas con deterioro, y este señor lo presenta. El tipo de vínculo que tiene con su hermana es claro: ella actúa como el elemento que lo estabiliza y permite que siga cumpliendo funciones como presidente. Es una persona muy limitada en cuanto a su formación humanística, pero utiliza el poder sin límites, fortaleciendo a los grupos dominantes. Este es un gobierno de los ricos para los ricos.”

“Si está medicado, mejor”

“Si es que está medicado, bienvenido. Seguramente debe ser algún profesional que lo ha evaluado y ha indicado esa medicación. Dado el nivel de responsabilidad institucional que tiene, es mucho mejor que esté medicado.”

Conclusión

La mirada de Enrique Stola, desde su trayectoria en salud mental y perspectiva de género, plantea una preocupación profunda: la violencia verbal y emocional del presidente Milei no solo afecta el clima político, sino que habilita formas de violencia social y simbólica. Su análisis, lejos de ser un diagnóstico clínico, expone la necesidad urgente de evaluar el impacto psicológico del poder en quienes lo ejercen y cómo esa inestabilidad puede convertirse en un riesgo institucional para el país.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar