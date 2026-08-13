En 29 meses el gobierno nacional no ha inaugurado un solo hospital, ni una escuela, comisaria o universidad en todo el pais.

Rio Grande 13/08/2026.- No de manera directa ni bajo financiamiento o gestión del Poder Ejecutivo Nacional. El modelo de gestión actual eliminó los programas nacionales de ejecución o entrega directa de este tipo de proyectos.

Mientras legisladores provinciales de La Libertad Avanza, exigen a los gobierno provinciales, desarrollo, infraestructura, desarrollo y empleo, el gobierno nacional de su mismo signo político, no ha inaugurado ni una sola obras de infraestructura a lo largo y ancho del pais, por el contrario abandono algunas como el Programa de viviendas PROCREAR, recortó financiamiento universitario y desmantelo el sistema de salud con por ejemplo el Hospital Garraham.

Todo lo que se diga en contrario es falso.

La situación específica por área es la siguiente:

Viviendas: Se derogaron los programas nacionales de construcción de viviendas (como Casa Propia , Procrear y Argentina Construye ). La Nación paralizó las obras en marcha y transfirió los desarrollos incompletos a los gobiernos provinciales y municipios para que los finalicen e inauguren con fondos locales.

Escuelas y Universidades: El Plan Nacional de Infraestructura Universitaria y los giros nacionales para la edificación de escuelas públicas quedaron congelados. Las inauguraciones escolares o edilicias universitarias ocurridas en este período han sido financiadas por presupuestos provinciales, administraciones municipales o las propias universidades con recursos propios.

Hospitales y Centros de Atención Primaria (CAPS): La salud pública primaria y hospitalaria descentralizada es competencia de las provincias. Nación no ha iniciado ni habilitado nuevos centros de salud bajo el presupuesto central.

Comisarías y Seguridad Local: Son atribuciones de los Ministerios de Seguridad de cada provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No forman parte de las atribuciones o ejecuciones del Gobierno nacional.

En el listado oficial de prioridades presupuestarias habilitadas por Nación (mediante el DNU 1104/2024), no figura ninguna escuela, universidad, centro de salud, comisaría ni desarrollo habitacional. Las únicas obras públicas nacionales autorizadas correspondieron a conservación vial, sistemas de provisión de agua, infraestructura portuaria puntual e instalaciones de protección forestal en Parques Nacionales.