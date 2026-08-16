EL MUNICIPIO Y LA FUNDACIÓN CULTIVAR FORTALECEN EL TRABAJO CONJUNTO EN EL BOSQUE YATANA

Ushuaia 16/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia mantuvo un encuentro con autoridades de la Fundación Cultivar, organización a cargo de la gestión del Bosque Yatana, con el objetivo de avanzar en distintas propuestas vinculadas al ordenamiento, mantenimiento, puesta en valor y difusión de este espacio natural de la ciudad. La reunión se desarrolló en la sala de situación de la Intendencia y contó con la participación del secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, y el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra.

Durante el encuentro se abordó la posibilidad de avanzar en un ordenamiento normativo que permita establecer un marco para el desarrollo de distintas actividades de manera conjunta entre la Fundación y el Municipio. También se plantearon tareas de mantenimiento y parquización que requiere el sector, además de fortalecer las acciones de difusión para ampliar el conocimiento y el acceso al Bosque Yatana.

Ferreyra explicó que “estuvimos charlando de distintas propuestas presentadas por la Fundación, entre ellas poder trabajar en un ordenamiento normativo para que puedan funcionar las distintas actividades que se desarrollen en conjunto con el Municipio”. En ese sentido, agregó que también se conversó sobre “tareas de mantenimiento y parquización que necesita el sector”.

Asimismo, el funcionario destacó la importancia de profundizar las acciones de difusión y el vínculo con las instituciones educativas. “Queremos seguir trabajando en la difusión de las distintas acciones que lleva adelante el Bosque Yatana y acompañarlo también con instituciones educativas que puedan recorrer el parque o el bosque”, señaló.

Por su parte, Becerra destacó la importancia de fortalecer la articulación institucional para acompañar las iniciativas vinculadas al Bosque Yatana y favorecer que este espacio pueda ser conocido y disfrutado tanto por vecinos y vecinas como por quienes visitan la ciudad.

En este marco, se acordó continuar trabajando en la difusión de las actividades a través de los distintos canales de comunicación del Municipio. “La idea es que no solamente vecinos y vecinas, sino también turistas puedan conocer las distintas actividades que realiza la reserva natural Bosque Yatana y poder visitarla”, sostuvo Ferreyra.

Finalmente, durante la reunión se planteó la posibilidad de acompañar la realización de una muestra al aire libre en el propio Bosque Yatana, propuesta que se prevé desarrollar más adelante, cuando las condiciones climáticas sean adecuadas.