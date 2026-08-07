EL MUNICIPIO FORTALECE LOS DISPOSITIVOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONTENCIÓN SOCIAL

Ushuaia 07/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo las políticas de acompañamiento destinadas a personas en situación de vulnerabilidad mediante un trabajo territorial e integral que busca brindar respuestas frente al complejo contexto social y económico que atraviesa el país.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, explicó durante una entrevista en el programa radial *Mañanas Diferentes* que «la realidad social de la ciudad cambió. Antes había personas que buscaban regresar a sus ciudades de origen; hoy son vecinos y vecinas de Ushuaia que, como consecuencia de la profunda crisis económica que atraviesa el país, perdieron su trabajo y se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad».

En ese sentido, sostuvo que el impacto de las políticas económicas nacionales también se refleja en la actividad comercial de la ciudad. «Hemos registrado una importante baja en las habilitaciones comerciales y eso significa que muchas familias de Ushuaia perdieron su fuente laboral. Es un escenario que continúa incrementando la demanda de acompañamiento por parte del Estado municipal», señaló.

Asimismo, indicó que el Municipio recibe diariamente un promedio de entre tres y cuatro solicitudes de subsidios y módulos alimentarios, reflejo del crecimiento de las demandas sociales que atienden las distintas áreas municipales.

Maestro destacó que la gestión municipal puso en marcha distintos dispositivos de asistencia para ampliar la capacidad de respuesta frente a esta realidad. «Si bien contamos con el albergue municipal, se trata de un espacio con capacidad limitada y una dinámica particular, ya que también aloja a mujeres con hijos», explicó.

En ese marco, informó que actualmente el Municipio brinda asistencia integral a una docena de hombres en situación de calle mediante distintos dispositivos que les permiten acceder a un lugar seguro para descansar, recibir contención e iniciar un proceso de reconstrucción de sus proyectos de vida. Además, remarcó que en los casos de mayor complejidad se trabaja de manera articulada con los equipos de salud mental.

«Tenemos historias muy valiosas. Hay personas que, gracias a poder descansar en un lugar seguro, consiguieron trabajo; otras pudieron alquilar una habitación para vivir y algunas comenzaron nuevos empleos. Son pequeños pasos, pero demuestran que el acompañamiento sostenido genera oportunidades reales para reconstruir un proyecto de vida», expresó.

Finalmente, Maestro resaltó que la política pública que impulsa la Municipalidad prioriza la presencia permanente en el territorio, el contacto directo con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y el acompañamiento integral como herramientas fundamentales para fortalecer la inclusión social y generar nuevas oportunidades para los vecinos y vecinas de Ushuaia.