EL MUNICIPIO DE USHUAIA YA PLANIFICA LA TEMPORADA DE OBRAS 26/27

En diálogo con la prensa indicó que están previstos trabajos de bacheo, acondicionamiento y repavimentación de calles mediante la planta de asfalto del Municipio, lo que demandará la compra de insumos, además de obras vinculadas a escaleras, plazas y playones, entre otras.

Ante la caída de los recursos municipales y un presupuesto reconducido que contempla los mismos fondos para obras que en 2025 “vamos a necesitar el acompañamiento de los concejales para ampliar las partidas presupuestarias”.

Paralelamente, el Municipio avanza en la presentación de proyectos para obtener recursos del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva “y estamos a la espera de que el Comité Ejecutivo del ente los evalúe y dé el ok”.

En esa línea, remarcó que el intendente Walter Vuoto “está intentando que lleguen esos financiamientos para tener una temporada con obras que no solo permitan mejorar la infraestructura de la ciudad, sino que también generen empleo”.

No obstante, destacó que el Municipio “continúa realizando bacheos durante el invierno con materiales adecuados para las bajas temperaturas”, y explicó que “se trata de trabajos provisorios de mantenimiento hasta que las condiciones climáticas permitan utilizar mezclas asfálticas de mayor duración”.

Por otra parte, consultada sobre la marcha del Operativo Invierno, sostuvo que si bien “no hubo nevadas intensas” las temperaturas extremadamente bajas que se registraron “generaron complicaciones”.

“La ola polar hizo mella en muchos lugares de la ciudad provocando congelamiento y roturas de cañerías, y hay algunos sectores a los que estamos asistiendo permanentemente”, expresó.

Además, recordó que “en primer lugar debemos garantizar la circulación del transporte público atendiendo primero los sectores prioritarios” para luego “ampliar las intervenciones hacia otros barrios”.

Por último, Yutrovic hizo hincapié en que el crecimiento de la ciudad “genera nuevas demandas” y para dar respuesta a las mismas es necesario “contar con mayores recursos”.